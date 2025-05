Home

7 Maggio 2025

Livorno 7 maggio 2025 Biennale del Mare – Blu Livorno: convegno sull’accessibilità universale al mare il 14 maggio

Rendere il mare davvero accessibile a tutti, senza barriere fisiche o sociali, è uno degli obiettivi principali della Biennale del Mare e dell’Acqua, che prenderà il via il 14 maggio a Livorno. In apertura della kermesse, nel pomeriggio, si terrà un importante convegno dedicato al tema dell’accessibilità universale al mare, un appuntamento di rilievo che si svolgerà presso il Teatro allestito alla Terrazza Mascagni.

L’incontro si concentrerà su uno degli obiettivi più significativi dell’edizione 2025 della manifestazione: l’avvio del percorso per l’ottenimento della Bandiera Lilla, riconoscimento destinato ai Comuni che si distinguono per l’attenzione verso il turismo accessibile e l’inclusione delle persone con disabilità.

Al tavolo dei relatori interverranno rappresentanti del settore balneare, organizzazioni sportive e membri della giunta comunale, tra cui l’Assessore al Sociale Andrea Raspanti e l’Assessora al Bilancio e alle Finanze Viola Ferroni, che affronteranno anche le delicate tematiche legate alla gestione del demanio marittimo.

Il convegno metterà al centro del dibattito non solo l’adeguamento degli spazi pubblici, ma anche l’invito a rendere accessibili le strutture private, come stabilimenti balneari e strutture ricettive. L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire un’offerta turistica che non lasci indietro nessuno, superando ostacoli materiali e culturali.

Livorno punta così a diventare un modello di turismo inclusivo, dove l’accessibilità non sia un’eccezione ma una regola. La Biennale del Mare rappresenta, in questo senso, un’occasione concreta per trasformare i buoni propositi in azioni tangibili e durature.