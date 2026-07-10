Intesa JSW, la soddisfazione del Presidente dell’AdSP, Davide Gariglio

“Oggi si chiude un lungo periodo di incertezza e si apre una nuova stagione di sviluppo e stabilità per il territorio” il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha commentato così l’intesa raggiunta al MIMIT con JSW.

“L’accordo siglato con JSW, che si affianca agli altri dossier strategici come Metinvest e Magona, dimostra che la sinergia tra industria e logistica portuale è la chiave per la competitività della nostra regione” ha aggiunto, sottolineando che “l’ammodernamento degli impianti logistici e del treno di laminazione rotaie rafforzerà l’integrazione tra le banchine e le aree industriali, creando un hub moderno.

“L’Autorità di Sistema Portuale garantirà il massimo supporto infrastrutturale e operativo per assicurare che gli impegni presi si traducano a livello procedimentale nel rilancio del nostro porto” ha concluso.