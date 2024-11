Home

Intesa San Paolo, 3 miliardi di dividendi e +205% in 10 anni

22 Novembre 2024

Intesa San Paolo, 3 miliardi di dividendi e +205% in 10 anni

Milano, 22 novembre 2024 – Sono già in distribuzione, 3 miliardi di dividendi a valere sul bilancio 2024. Per Intesa Sanpaolo si tratta di un risultato di livello, che segna un +205% per total shareholder return.

La crescita del valore dell’azione e distribuzione di dividendi è quindi più che raddoppiata dal 2014.

Negli ultimi 10 anni la banca guidata da Carlo Messina ha infatti:

• registrato una crescita in Borsa del 107%, con un aumento della capitalizzazione di 37

miliardi di euro da gennaio 2014;

• riconosciuto ai propri azionisti dividendi per 31 miliardi di euro con un dividend

yield cumulato del 98%, tenendo conto dell’interim dividendi pagato mercoledì scorso.

Intesa San Paolo, nella sua nota ufficiale, fa un confronto con le altre principali banche dell’Eurozona: “Santander, che ha effettuato aumenti di capitale per 15 miliardi di euro, ha distribuito ai propri azionisti 23 miliardi di euro”

“mentre BNP Paribas – conclude la nota – ne ha distribuiti 35 , con un dividend yield cumulato del 51%”.