Home

Eventi

“Into the Flow”, giovani sguardi sulla città: videoarte e sperimentazione al Palazzo del Monte dei Pegni

Eventi

18 Dicembre 2025

“Into the Flow”, giovani sguardi sulla città: videoarte e sperimentazione al Palazzo del Monte dei Pegni

Livorno 18 dicembre 2025 “Into the Flow”, giovani sguardi sulla città: videoarte e sperimentazione al Palazzo del Monte dei Pegni

Il Palazzo del Monte dei Pegni di Livorno si conferma spazio vivo di ricerca e produzione culturale contemporanea con Into the Flow, progetto espositivo che nasce dall’omonima Masterclass #1 promossa da FLAC – Fondazione Livorno Arte e Cultura, con il patrocinio del Comune di Livorno.

L’iniziativa riunisce sei giovani artisti under 35 e due curatrici in un percorso che intreccia formazione, sperimentazione e restituzione pubblica. Le opere di Melissa Arena, Linda Ann Cipriani, Giovanni Diano, Alexandra Rinja, Jonathan Soliman Awadalla e Tommaso Zagni, curate da Jenny Alercia e Sara Poli, prendono forma attraverso il linguaggio della videoarte, offrendo una riflessione articolata sul contesto urbano e sociale livornese.

Il progetto Into the Flow si inserisce all’interno del più ampio processo di valorizzazione e rilancio del Palazzo del Monte dei Pegni, complesso storico nel quartiere Venezia che unisce la memoria dei Magazzini dell’emporio portuale a una nuova vocazione: diventare un polo dedicato all’arte contemporanea e alle pratiche culturali del presente.

La Masterclass, svoltasi dal 24 al 28 novembre, ha rappresentato un’esperienza intensiva e immersiva, guidata dall’artista Lori Lako, durante la quale i partecipanti hanno sviluppato progetti originali a partire da uno studio storico, urbanistico e sociale della città. Il risultato è un corpus di cinque opere video che indagano temi come la memoria urbana, l’identità del territorio e i processi di trasformazione contemporanei, attraverso approcci e sensibilità differenti.

Elemento distintivo del progetto è anche la modalità di restituzione: le opere vengono presentate in una proiezione fronte strada, accessibile e inclusiva, capace di dialogare direttamente con lo spazio urbano e con la comunità. Un gesto che rafforza il legame tra arte contemporanea e città, rendendo la fruizione parte integrante del tessuto quotidiano.

Con Into the Flow, FLAC ribadisce il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni di artisti, promuovendo pratiche culturali fondate su inclusione, sostenibilità e partecipazione, e contribuendo a costruire a Livorno un luogo aperto al confronto tra dimensione locale e orizzonti internazionali.