Intossicati per salvare 2 persone e 4 animali, il Questore incontra i 4 agenti

24 Gennaio 2022

Intossicati per salvare 2 persone e 4 animali, il Questore incontra i 4 agenti

Livorno 24 gennaio 2022

Questa mattina il Questore Massucci ha voluto ricevere i componenti della pattuglia U.o.p.i. appena dimessi dall’ospedale a seguito delle intossicazioni successive al loro intervento in occasione dell’incendio all’interno dell’appartamento di questa via Perini verificatosi nei giorni scorsi.

Nell’occasione gli agenti intervenivano con prontezza e professionalità riuscendo a portare in salvo due persone e 4 animali.

Il Questore, non avendo potuto recarsi in ospedale nell’immediato per il rispetto delle normative anti Covid, ha voluto comunque ringraziarli, sottolineando ancora una volta la consueta abnegazione e professionalità degli operatori tutti della Polizia di Stato, impegnati sempre a garantire la sicurezza delle nostre città in ogni circostanza

