Home

Sport

Basket

Invasione di campo, offese e minacce, ammenda e squalifica del campo per la Pielle

Basket

6 Ottobre 2021

Invasione di campo, offese e minacce, ammenda e squalifica del campo per la Pielle

Livorno 6 ottobre 2021

Due provvedimenti disciplinari ricadono sulla Pielle. Oltre ad aver perso per un punto l’incontro contro Langhe Roero ora arriva un’ammenda e la squalifica del campo per una giornata

Nelle motivazioni si legge:

ammenda di Euro 440.00 per offese e minacce collenlve e frequenti del pubblico di casa agli arbitri e squadra avversarla (art.27,Sbd RG rec..art. 27.4b RG rec..art. 24,2b RG)

Squaliica del campo per 1 gara per invasione del campo dì gioco a fine gara.da parte di alcuni tifosi locali che a seguito di provocazione da parte del tifoso ospite, a sua volta entrato In campo schernendo la squadra di casa, facevano Ingresso nel campo per offendere e minacciare.

La situazione di caos veniva risolta grazie al tempestivo successivo intervento della forze dell’ordine presenll nel paazzetto.(art.29,38 RG rec.,art. 21,4a RGJ

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin