Invasione di meduse nei Fossi di Livorno, guarda i video

15 Giugno 2022

Livorno 15 giugno 2022

Sono migliaia le meduse che in questi giorni hanno invaso i fossi di Livorno

Se ne trovano davvero tante intorno alla Fortezza Nuova e dai primi avvistamenti di lunedì 12 il loro numero è aumentato a dismisura

Le meduse vengono trasportate dalle correnti e questo avrebbe provocato l’inusuale ammassamento sotto la Fortezza

A chi pensa quindi che la presenza di meduse nei fossi indichi acquea pulite, bisogna purtroppo rispondere di no, le meduse come riportato prima non nuotano ma vengono trasportate dalle correnti

In ogni caso, se la corrente non dovesse portarle in mare, presto queste meduse moriranno per il loro naturale fine ciclo

Guarda i video di Ephraim Pepe



