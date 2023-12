Home

16 Dicembre 2023

Inverte la marcia davanti ai carabinieri, aveva cocaina in auto

Livorno 16 dicembre 2023 – Inverte la marcia davanti ai carabinieri, aveva cocaina in auto

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a Campo nell’Elba in orario serale, hanno notato una manovra sospetta da parte di un’autovettura. Il conducente alla vista dei militari ha invertito repentinamente la marcia. Prontamente i militari hanno fermato il veicolo alla cui guida vi era un 50enne elbano che non ha saputo giustificare quella strana manovra, inducendo così i carabinieri ad approfondire il controllo all’esito del quale è stato rinvenuto all’interno dell’abitacolo e pronto all’uso circa un grammo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Per l’uomo è così scattato l’immediato ritiro della sua patente di guida e la segnalazione alla Prefettura di Livorno.

