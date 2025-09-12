Home

Investe un motociclista e non si ferma, 47enne denunciato per omissione di soccorso

12 Settembre 2025

Vicarello (Collesalvetti, Livorno), 12 settembre 2025 – Investe un motociclista e non si ferma, 47enne denunciato per omissione di soccorso

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri della Stazione di Stagno sono intervenuti per un incidente stradale con lesioni avvenuto in via Galilei a Vicarello frazione di Collesalvetti e, al termine dei rilevi e delle indagini, hanno denunciato un 47 per omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione, infatti, l’uomo durante la marcia avrebbe urtato un motociclo, causando la caduta del conducente senza fermarsi a prestargli soccorso, omettendo altresì di rimanere sul posto a disposizione delle autorità.

Avviati i primi accertamenti, anche grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, il 47enne è stato subito rintracciato non lontano dal luogo del sinistro e sottoposto agli accertamenti obbligatori, con esito negativo: la normativa vigente prevede, infatti, che in costanza di sinistro stradale, i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti di polizia, è stato denunciato per fuga a seguito di sinistro stradale ai sensi del codice della strada.