Investe un uomo e si schianta sulle auto in sosta. Lascia lo scooter in terra e fugge

12 Novembre 2022

Investe un uomo e si schianta sulle auto in sosta. Lascia lo scooter in terra e fugge

Livorno 12 novembre 2022

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16. 30 in via dei Cavalieri (dietro la via Grande) un uomo di origini straniere a bordo di uno scooter Honda Sh ha prima investito un sessantenne poi ha finito la sua corsa urtando delle vetture in sosta e cadendo a terra.

Una volta a terra l’uomo di origini straniere è riuscito ad alzarsi e si è riuscito a fuggire a piedi abbandonando il mezzo.

Sul posto i volontari dell’SVS di Ardenza che hanno portato in ospedale il sessantenne investito e due pattuglie della polizia Municipale.

Dopo i primi accertamenti lo scooter sarebbe risultato rubato poco prima dell’incidente e della fuga.

Gli agenti della Municipale sono al lavoro per cercare di identificare l’uomo fuggito, se rintracciato verrà denunciato per denunciato per ricettazione, lesioni e omissione di soccorso

