Investimenti e call center delle truffe, molte di queste aziende sono israeliane. L’addestramento nei call center di Cipro (Video)

23 Luglio 2025

Truffe, vi proponiamo l’inchiesta inquietante del programma RAI Farwest sulla “fabbrica delle truffe” a Cipro.

Il video RAI spiega come si viene addestrati a questo tipo di “lavoro”, quanto si guadagna e l’immenso giro di soldi generato. Il servizio spiega come vengono truffate le persone che quando se ne accorgono rimangono con in mano un indirizzo ed un nome falso e un finto indirizzo di Londra.

A proposito di Londra ricordiamo a tutti i lettori che l’Inghilterra non è più un paese della UE e quindi è ancora più difficile essere tutelati extracomunitari.

Dietro a questi affari transnazionali da centinaia di migliaia di dollari che rendono quanto il narcotraffico, ci sarebbero molti esponenti della criminalità organizzata. Questo anche perchè le conseguenze giudiziarie per chi viene arrestato per truffa sono molto più leggere rispetto a quelle del traffico di droga.

Inquietanti le dichiarazioni telefoniche di rassicurazione del team manager italiano: “Abbiamo uno che praticamente conosce tutti, tutti della polizia, dei magistrati e così via.

Siamo protetti al massimo, la società è grossa. Nessun problema, sono 10 anni che faccio questo lavoro, non è mai successo niente”.

Nell’intervista di Farwest viene chiesto se si sa a chi fanno capo questi criminali e la risposta è stata:

molte compagnie sono israeliane quindi è logico pensare che anche i proprietari vengano da lì ma; riuscire a capire la loro identità è molto difficile

Sempre secondo quanto riferito nel servizio RAI, le vittime di Telerax, Fibonaccis e di Lemintero sarebbero vittime degli stessi criminali

Il video dell’inchiesta pubblicato su Youtube

