19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023 – Investita 28enne in via dell’Ardenza, ricoverata in codice rosso

Grave incidente in via dell’Ardenza, donna investita da un’auto

Una donna di 28 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto intorno alle 15.30 di oggi, martedì 19 settembre, in via dell’Ardenza, all’altezza della caserma Vannucci. La donna, che non era cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Anche il conducente dell’auto, un uomo di 85 anni, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.

A prestare i primi soccorsi alla donna sono stati i volontari della Svs di Ardenza che erano di passaggio e quelli della Misericordia di Montenero con l’infermiere del 118

La municipale giunta sul posto ha effettuato i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

