Investiti 3 bambini e 2 mamme sulle strisce dall'auto della municipale tamponata

1 Agosto 2021

Investiti 3 bambini e 2 mamme sulle strisce dall’auto della municipale tamponata

Livorno 1 agosto 2021

Incidente sulle strisce pedonali, 6 persone in ospedale

Poteva andare peggio l’incidente avvenuto sulle strisce pedonali intorno alle 17.30 di questo pomeriggio sul viale di Antignano

Se non c’era l’auto della polizia municipale ad “assorbire l’urto” molto probabilmente avremmo raccontato una storia con conseguenze più gravi.

Da quanto ricostruito sembrerebbe che una macchina della polizia municipale si sia fermata prima delle strisce pedonali per far passare due mamme con tre bambini

E’ a questo punto che l’auto della municipale è stata tamponata e a seguito dell’urto; è balzata in avanti investendo i pedoni che poco prima aveva fatto passare

A ricorrere alle cure mediche le due mamme, i tre bambini e una donna della polizia municipale che era a bordo del veicolo di servizio tamponato

I feriti sono stati trasportati tutti in ospedale in codice giallo e fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Per quanto riguarda i minori anche se apparentemente non hanno riportato conseguenze, in questi casi si portano sempre in codice giallo all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Antignano, i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale e la municipale a regolare il traffico

