Home

Cronaca

Investito da un camion in porto, ricoverato in gravi condizioni

Cronaca

26 Maggio 2023

Investito da un camion in porto, ricoverato in gravi condizioni

Livorno 26 maggio 2023 – Investito da un camion in porto, ricoverato in gravi condizioni

Porto, grave incidente in via Leonardo da Vinci: camion investe un uomo provocandogli ferite gravi alla gamba.

Il sinistro stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8,30 e le cause sono ancora da determinare. I volontari della Svs, con l’assistenza di un medico del 118, sono intervenuti prontamente con un’ambulanza per soccorrere l’uomo, che è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso di Cisanello. Gli agenti della polizia municipale sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’evento.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin