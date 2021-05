Home

Investito in via Provinciale Pisana, 15enne al pronto soccorso

31 Maggio 2021

Livorno 31 maggio 2021

Incidente in via Provinciale Pisana, un ragazzo di 15 anni questa mattina è stato investito da una vettura.

Da una prima ricostruzione dei fatti il 15enne sarebbe sceso dall’autobus ed avrebbe attraversato la strada.

E’ a quel punto che il ragazzo sarebbe stato urtato da una macchina. A seguito dell’urto ha battuto la testa sul veicolo.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’SVS , i volontari si sono presi cura del paziente le cui condizioni fortunatamente non sono risultate gravi, poi è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

In via Provinciale Pisana è giunta anche la polizia municipale per gli accertamenti del caso e stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

