Cronaca

7 Novembre 2021

Investito mentre attraversa sulle strisce con la famiglia, in ospedale anche la bambina di 9 anni

Livorno 7 novembre 2021

Ancora un incidente sulle strisce pedonali sul viale Italia

Intorno alle ore 17.40 nei pressi della Baracchina Rossa padre, madre e figlia di nove anni stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura ha investito l’uomo

A seguito dell’impatto l’uomo è finito sul cofano della macchina ed ha sbattuto contro il parabrezza

Sul posto le ambulanze dell’SVS di Ardenza, la Misericordia di Antignano e la Misericordia di Montenero

I soccorritori si sono presi cura dell’uomo che ha riportato un trauma ad una spalla e poi lo hanno trasferito in ospedale

La bambina di nove anni che era spaventata e agitata a seguito di quanto aveva visto ed è stata trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti

