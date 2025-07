Investito un 75enne da un guidatore in stato di alterazione alcolica

Home

3 Luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay sono intervenuti per un incidente stradale con lesioni avvenuto in orario notturno a Castiglioncello.

Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno proceduto ai rilievi del caso, è intervenuto personale sanitario del 118 che ha soccorso l’uomo ferito, per poi trasferirlo presso l’ospedale di Cecina. In base ai primi accertamenti, i militari hanno appurato che un guidatore 60enne della zona aveva investito un 75enne in prossimità delle strisce pedonali.

Il conducente è stato subito sottoposto agli accertamenti obbligatori: la normativa vigente prevede, infatti, che in costanza di sinistro stradale, i soggetti coinvolti vengano sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue.

Avendo rilevato un tasso alcolico di 1,22 gr/l, oltre il doppio del limite consentito, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente.