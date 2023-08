Home

18 Agosto 2023

Livorno 18 agosto 2023 – “Invisibili”, Libertà Livorno invita alla proiezione del docufilm su persone che hanno avuto gravi effetti da vaccino Covid

Libertà Livorno invita la cittadinanza e tutte le istituzioni a partecipare alla proiezione del film-documentario “Invisibili” di Playmastermovie, regia di Paolo Cassina

La proiezione si terrà a Livorno al Cinema all’aperto Arena La Meta, il primo settembre 2023 alle ore 21.30. Ingresso a offerta libera e consapevole.

È un’occasione unica per sentire e vedere le testimonianze di persone che hanno subito gravi lesioni dal vaccino per il COVID-19, e per cominciare ad affrontare, a viso aperto e in modo non ideologico, la questione della mortalità in eccesso e dell’aumento di malori, trombosi e miocarditi che ha colpito il nostro Paese da metà 2021 in poi.

Tempi stretti permettendo, la proiezione sarà anticipata da una breve presentazione, con l’ing. Giovanni Trambusti, analizzerà i dati statistici legati a questi temi, e con testimonianze dal vivo di danneggiati da vaccino e di un medico di zona.

Il trailer ufficiale del docufilm

