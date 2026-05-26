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“Io non ho paura 2”, venerdì 29 maggio l’evento finale al Cinema 4 Mori

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26 Maggio 2026

“Io non ho paura 2”, venerdì 29 maggio l’evento finale al Cinema 4 Mori

Livorno 26 maggio 2026 “Io non ho paura 2”, venerdì 29 maggio l’evento finale al Cinema 4 Mori

Volge al termine la seconda edizione di “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini”, il fortunato progetto di educazione all’immagine che ha coinvolto più di 1.000 studenti di Livorno e provincia. L’appuntamento con la celebrazione conclusiva del progetto è per venerdì 29 maggio, dalle ore 9.30 alle 13, al Cinema 4 Mori (via Pietro Tacca 16, Livorno).

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del CIPS (Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola), promossa dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per l’anno scolastico 2025-2026, posizionandosi tra i 138 progetti vincitori a livello nazionale per la rilevanza territoriale. Capofila dell’ambizioso percorso è la cooperativa Itinera, supportata da un solido partenariato locale: il Comune di Livorno e il CRED, la Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, la Santifanti srl, l’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti e l’associazione FIPILI Horror Festival.

La mattinata sarà interamente dedicata al racconto dei laboratori sperimentali svolti in classe e alla visione sul grande schermo dei lavori e dei cortometraggi realizzati dagli alunni – dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie – insieme ai professionisti del settore che li hanno guidati. Quest’anno il filo conduttore è stato l’esplorazione della paura attraverso la fiaba, stimolando la creatività dei ragazzi a partire dalla scrittura fino all’uso della sceneggiatura, dello storyboard e delle riprese.

A impreziosire l’evento finale sarà la partecipazione straordinaria dell’attore di cinema e teatro Paolo Cioni, che alle ore 11.30 terrà una speciale masterclass: un momento di approfondimento e confronto diretto con gli studenti e il pubblico in sala.

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA:

• Ore 09.30 – Saluti istituzionali

• Ore 09:45 – Proiezioni e restituzioni dei laboratori:

• Scuole dell’infanzia: Proiezione dei risultati del laboratorio “Chi è di scena” (a cura di Coop. Itinera).

• Scuole primarie: Proiezione dei risultati del laboratorio “Dal racconto alla scena” (a cura di Livia Giunti).

• Racconto per immagini: Presentazione del laboratorio “C’era una volta Ejzenstejn” (a cura di I Licaoni).

• Scuole secondarie: Proiezione dei cortometraggi realizzati durante i laboratori “C’era una volta una troupe” (a cura di I Licaoni) e “Dal racconto alla scena” (a cura di Livia Giunti).

• Ore 11:30 – Masterclass con l’attore Paolo Cioni.

• Ore 13:00 – Chiusura del progetto.

L’ingresso e la partecipazione al progetto sono gratuiti.

Per partecipare e ricevere informazioni:

Inviare una mail a: didattica@itinera.info

Sito web ufficiale: www.iononhopaura.com