“Io non mi perdo!”, a Colle flash mob contro la violenza sulle donne

7 Novembre 2024

Collesalvetti (Livorno) 7 novembre 2024 "Io non mi perdo!", a Colle flash mob contro la violenza sulle donne

Un flash mob contro la violenza sulle donne: è questa l’iniziativa organizzata dal Comune di Collesalvetti in occasione della giornata internazionale dedicata al contrasto di un fenomeno che racchiude in sé, oltre ad ogni forma di violenza, anche la disparità di genere.

L’ appuntamento è fissato alle ore 14.30 di domenica 24 novembre in piazza della Repubblica a Collesalvetti: sarà sufficiente indossare qualcosa di rosso come un fiocco, una sciarpa, una giacca o un paio di scarpe.

Il flash mob avrà inizio alle ore 15.00 e sarà intervallato dalla lettura di piccole riflessioni di tutti coloro che vorranno esprimere il proprio pensiero.

“In media – ha spiegato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – ogni tre giorni una donna muore per mano di chi dice di amarla.

Alla violenza fisica si unisce quella psicologica che, in molti casi, coinvolge, non solo donne in età adulta ma, ragazze più giovani o, addirittura, bambine.

Dobbiamo riflettere su questi dati e, soprattutto, mettere in campo azioni importanti, a partire dall’educazione dei più piccoli, così da eliminare quei limiti legati alla visione della donna come oggetto del quale si può disporre a proprio piacimento.

Vogliamo gridare il nostro “No” alla violenza sulle donne con una modalità diversa, più vicina ai giovani e al loro modo di esprimersi, pienamente consapevoli del fatto che il gruppo può fare la differenza ”.

