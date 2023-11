Home

Politica

“Io, Pasquale Lamberti espulso dal PD per un reato d’opinione”

Politica

22 Novembre 2023

“Io, Pasquale Lamberti espulso dal PD per un reato d’opinione”

"Non farò ricorso e parlerò direttamente con Elly Schlein"

Livorno 22 novembre 2023 – “Io, Pasquale Lamberti espulso dal PD per un reato d’opinione”

La commissione PD è arrivata al termine del “Processo” a Pasquale Lamberti per i suoi post sui social che affrontano scelte compiute dai partiti nel tempo ed è notizia di oggi della ” “sentenza”. Quello che si vociferava nelle stanze della politica, l’espulsione di Lamberti dal PD, ci è stata confermata dall’interessato

Raggiunto telefonicamente Pasquale Lamberti dichiara quanto segue:

“Io sono l’unico dirigente PD espulso in 80 anni per un reato d’opinione, non farò ricorso e parlerò direttamente con Elly Schlein per spiegarle come si comportano a Livorno

In un colpo solo hanno eliminato dalle primarie chi voleva far parlare gli elettori e non solo gli iscritti e di fatto anche la minoranza interna legittimata e votata da un congresso

Al presidente della commissione ho detto che il diritto di opinione e di espressione è garantito dalla costituzione ma il presidente della commissione mi risponde che nel partito funziona diversamente (testimone l’avvocato Batini) e l’ho anche scritto in un post Facebook 3 giorni fa (vedi il post in questione in fondo all’articolo) . In pratica sono espulso perchè 20 compagni hanno denunciato un compagno per le sue opinioni”.

Alla domanda sul suo futuro politico dopo l’espulsione dal PD Livorno, Pasquale Lamberti ha risposto

“Sono ancora più convinto di mettermi al servizio della città e per la città, molto probabilmente farò rinascere l’associazione civica e culturale di mio padre, Confronto”

“Io, Pasquale Lamberti espulso dal PD per un reato d’opinione”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin