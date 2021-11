Home

Ipotesi cessione Wass e Ote, l’intervento di Salvetti e Simoncini

13 Novembre 2021

Ipotesi cessione Wass e Ote, l’intervento di Salvetti e Simoncini

Livorno, 13 novembre 2021

Ipotesi cessione ex Ote e Wass, un intervento del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore al Lavoro e Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini.

“In merito alle notizie apparse in questi giorni su organi di stampa relative alla possibilità di cessione da parte di Leonardo a soggetti anche esteri del ramo armamenti terresti e subacquei ed in particolare delle ex Ote e Wass e alle preoccupazioni espresse da Fiom, Film, e Uilm, nel prendere atto delle pozioni sindacali auspichiamo che nei prossimi giorni possano essere superati tutti i dubbi sulle prospettive dell’azienda livornese.

Leonardo a Livorno rappresenta una realtà storica di grande importanza, con competenze tecnologiche e professionali altissime, e di grande prestigio internazionale con positivi rapporti con il territorio e le istituzioni locali.

Apparrebbe difficilmente comprensibile che Leonardo, uno dei principali player italiani di livello mondiale e partecipato dallo Stato, possa ipotizzare di cedere a soggetti privati esteri attività legate a settori così delicati come quelli della difesa.

Riterremmo necessario che anche su questa vicenda potessero venire rassicurazioni da parte del Governo, nel tavolo nazionale sull’accordo di programma per l’area di crisi complessa, che abbiamo chiesto da tempo e che non è stato ancora convocato nonostante le rassicurazioni fornite anche in sede di Camera dei Deputati”.

Luca Salvetti, sindaco di Livorno – Gianfranco Simonicini, assessore al Lavoro del Comune di Livorno

