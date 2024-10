Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ippodromo Caprilli affidato in gestione ventennale a Sistema Cavallo srl

Aree pubbliche

2 Ottobre 2024

Ippodromo Caprilli affidato in gestione ventennale a Sistema Cavallo srl

Il Comune conclude la procedura per l’affidamento in concessione con un partenariato pubblico/privato

Livorno, 2 ottobre 2024 – Ippodromo Caprilli affidato in gestione ventennale a Sistema Cavallo srl

Si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 1 ottobre, la procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell’Ippodromo Caprilli.

Si tratta di un accordo di partenariato pubblico/privato, della durata di venti anni, stipulato dal Comune di Livorno con la Sistema Cavallo S.r.l di Silvio Toriello che da tre anni gestisce l’impianto.

Il partenariato pubblico/privato approvato prevede, attraverso investimenti privati, il completamento della riqualificazione dell’intero comprensorio dell’ippodromo in un’ottica di creazione di un punto d’interesse per la Città, che possa offrire esperienze a 360° anche attraverso la realizzazione di ulteriori progetti di natura culturale e sociale, da armonizzare con l’attività legata alle corse dei cavalli e alle manifestazioni degli sport equestri.

Il progetto valorizza sul piano socio-economico l’intera area dell’ippodromo di Livorno e mette a sistema le attività ippiche propriamente dette in un complesso unico nel suo genere, sia per vastità degli spazi che per coesistenza di beni ambientali e architettonici.

“Prendere in carico una struttura storica e amata dai livornesi – afferma il sindaco Luca Salvetti – e recuperarla in meno di due anni dal colpevole abbandono in cui versava per restituirla alla collettività funzionante e viva, rappresenta una delle cose più emozionanti che un amministratore può fare.

Da questo punto di vista l’operazione che abbiamo fatto sull’ippodromo Caprilli è emblematica. Adesso con la definizione del partenariato pubblico privato e l’assegnazione ventennale della gestione, avvenuta in queste ore dopo un articolato lavoro tecnico amministrativo, siamo di fronte ad una svolta e ad un salto nel futuro.

Riaprire luoghi abbandonati, riportarci attività ed iniziative e poi costruire dei percorsi che possano dare stabilità e prospettive è un lavoro difficile, ma al contempo è una formula virtuosa per rigenerare la nostra Livorno. Un in bocca al lupo alla società Sistema Cavallo che si è aggiudicata il bando e che da domani potrà cominciare ad investire e realizzare le migliorie e gli interventi che il glorioso Caprilli merita”.

Il canone annuale per la concessione per i primi 5 anni sarà di 40 mila euro, dal sesto anno 80 mila. Il totale ventennale che la Sistema Cavallo Srl verserà al Comune di Livorno sarà di 1 milione e 400 mila euro.

I lavori, che potranno essere effettuati in cinque anni, saranno a carico di Sistema Cavallo e da progetto prevedono, tra gli altri, la ristrutturazione e l’ampliamento dei box per i cavalli, ristorante e bar al prato, nuovo impianto elettrico e antincendio.

Ippodromo Caprilli affidato in gestione ventennale a Sistema Cavallo srl