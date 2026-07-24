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Ippodromo Caprilli, Ceillings beffa Anthony e vince il Premio Effetto Venezia

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24 Luglio 2026

Ippodromo Caprilli, Ceillings beffa Anthony e vince il Premio Effetto Venezia

Livorno 24 luglio 2026 Ippodromo Caprilli, Ceillings beffa Anthony e vince il Premio Effetto Venezia

Serata dedicata alla manifestazione cittadina Effetto Venezia giunta alla 41^ edizione della quale ha parlato direttrice artistica, Grazia Di Michele che per la prima volta è entrata all’ippodromo Federico Caprilli.

“Il mio rapporto con i cavalli è di ammirazione e grande rispetto – ha raccontato l’artista – anche se non ho con loro la stessa confidenza che ho con gli animali domestici che mi sono più familiari. Sono già stata in un ippodromo, quello delle Capannelle. Qui al Caprilli si respira un’aria particolare, la stessa aria che ho imparato a respirare da quando frequento Livorno. Il mio rapporto con i livornesi? Ci ho messo un po’ a capirli ma adesso apprezzo il loro essere diretti e non diplomatici. Quest’anno Effetto Venezia sarà articolato su 138 eventi distribuiti nel quartiere e che, penso, potranno soddisfare i gusti di tutti, a partire dal concerto dei The Kolors il giorno dell’apertura. Il tema della manifestazione quest’anno saranno i giovani che hanno anche dato il loro contributo perché ho incontrato la consulta dei giovani e da questo confronto sono nate nuove idee. Venite a trovarci dal 29 luglio al 2 agosto”.

Nel Premio Effetto Venezia, corsa di preparazione alla Coppa del Mare del 14 agosto, il favoritissimo Anthony è stato beffato dall’outsider Ceillings. Sulla piegata conclusiva il grigio è stato costretto ad avanzare largo in terza corsia mentre il cavallo allenato da Gianluca Verricelli è rimasto in corda e all’ingresso in retta ha risparmiato molti metri andando a cogliere un comodo varco. Terza, correndo di rimessa, Blue Kiss.

Night on Earth ha tenuto fede al ruolo di favorito nel Premio Paolo Vietti Violi andando subito in testa e lì restando fin sul palo dove ha respinto l’insidioso attacco di Sakura Spirit, mantenendo una corta testa di vantaggio. A contatto anche Free Nation in una corsa vissuta tutta d’un fiato.

Nel Premio Isola d’Elba il favorito Idiocracy ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per respingere l’affondo di Spirit che era stata da lui superata sulla curva finale. Bellissimo il testa a testa ma il classico “corto muso” ha premiato l’allievo di Paolo Aragoni. Al terzo posto White Mary.

Grande paura nel Premio Montecristo quando sulla curva del mare Iridio ha toccato con i suoi anteriori i posteriori di Idea Diabolica cadendo e sbalzando a terra Davide Cirocca. Il fantino, immediatamente soccorso dal medico e dai volontari della Croce Rossa Italiana, è stato trasportato all’ospedale ma, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato dimesso poche ore dopo. Per la cronaca, la corsa si è chiusa con tre cavalli in linea sul palo e vittoria per un muso di Perfido che di altrettanto precedeva Inimitabile.

Nella serata, inoltre, prima vittoria livornese del giovane GR pisano Tommaso Burchi in sella a Terrano e doppio per i colori di Antonio Siri vincitore con Perfido e Yes of Course.