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Aree pubbliche

Ippodromo Caprilli, completati gli interventi sulla pista e sulle aree verdi: manto erboso rinnovato e maggiore sicurezza

Aree pubbliche

2 Giugno 2026

Ippodromo Caprilli, completati gli interventi sulla pista e sulle aree verdi: manto erboso rinnovato e maggiore sicurezza

Livorno 2 giugno 2026 Ippodromo Caprilli, completati gli interventi sulla pista e sulle aree verdi: manto erboso rinnovato e maggiore sicurezza

Proseguono le attività di manutenzione e valorizzazione dell’Ippodromo “Federico Caprilli” di Livorno. Al termine della stagione invernale sono stati infatti completati una serie di interventi sulla pista e sulle aree a verde circostanti, finalizzati al ripristino delle migliori condizioni funzionali, agronomiche e prestazionali del manto erboso.

Le operazioni hanno interessato in primo luogo la pista dell’impianto, dove sono stati eseguiti lavori mirati a migliorare la qualità del terreno e garantire elevati standard di sicurezza e utilizzo. Tra gli interventi effettuati figurano lo sfalcio delle erbe e delle graminacee secondo criteri agronomici adeguati alla stagione primaverile, il carotaggio del terreno per favorire l’aerazione del suolo e il corretto assorbimento dell’acqua, oltre alla riduzione dei fenomeni di compattazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche al livellamento della superficie della pista, un’operazione fondamentale per assicurare uniformità al piano di corsa e offrire le migliori condizioni possibili agli operatori e agli animali impegnati nelle competizioni. A completare il programma sono state effettuate concimazioni mirate, studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali del tappeto erboso e favorire una crescita equilibrata e omogenea della vegetazione.

Grazie all’insieme di queste attività, il manto erboso dell’ippodromo si presenta oggi in condizioni ottimali sia dal punto di vista funzionale sia sotto il profilo estetico, rispondendo agli standard richiesti per l’utilizzo sportivo dell’impianto.

Parallelamente ai lavori sulla pista, sono stati eseguiti interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi che circondano l’anello. Le operazioni hanno riguardato la riforma delle siepi attraverso potature di rinnovo e contenimento, il ripristino delle bordure dell’area di ingresso e la sistemazione delle zone verdi prospicienti le stalle, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi.

Gli interventi effettuati rientrano nel programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e sono stati realizzati nel pieno rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche vigenti. Le opere non hanno comportato modifiche permanenti all’assetto dei luoghi, ma hanno consentito di valorizzare e preservare il patrimonio vegetale esistente, seguendo criteri di sostenibilità e buone pratiche agronomiche.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di cura e valorizzazione dell’Ippodromo Caprilli, uno degli impianti sportivi e storici più significativi della città di Livorno.