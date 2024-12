Home

14 Dicembre 2024

Livorno 14 dicembre 2024 Ippodromo Caprilli, i vincitori della 5^ giornata autunnale

Tempo coperto ma solo qualche goccia di pioggia per la quinta giornata della stagione autunnale.

In apertura nel Premio Il Fanale la vittoria non è sfuggita al progredito Fox Royale, subito in testa e nel finale in grado di respingere facilmente l’attacco di Faramineux e dell’outsider Fammi Volare.

Per il portacolori di Carlo Sanna (tre volte vincitore del Palio di Siena con il soprannome di Brigante) si è trattato del primo successo in carriera. In sella Maikol Arras.

Il Premio Palazzo Mediceo Antoninas ha mostrato di avere una gran forma replicando a un recente successo ottenuto a Pisa. Vera Amicizia e Secret Image hanno completato la trio.

La “vendere” per i due anni, Premio Piazza Grande, ha visto emergere Taboo che negli ultimi tempi di galoppo ha avuto ragione della favorita Alca Beach e di Comequandoceritu. Secondo successo consecutivo per il fantino Mario Sanna, a segno anche nella corsa precedente.

Nel Premio Fortezza Nuova ha dimostrato di essere un vero specialista della pista il grigio Dididomodossola

che con Marco Monteriso in sella a tenuto contenuto il finale di Eternit con El Rey al terzo posto.

In chiusura la corsa più incerta, il Premio Torre del Marzocco nel quale ha provato la fuga in retta Arvier ma niente ha potuto contro l’attacco della grossa sorpresa Gremsil (quota al tot di 32/1). Il terzo posto per il top weight Treasured Soul.

I vincitori di oggi:

1^ corsa: Fox Royale – Maikol Arras

2^ corsa: Antoninas – Mario Sanna

3^ corsa: Taboo – Mario Sanna

4^ corsa: Dididomodossola – Marco Monteriso

5^ corsa: Gremsil – Gioele Gungui

Prossima giornata di corse sabato 21 dicembre

