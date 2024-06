Home

3 Giugno 2024

Ippodromo Caprilli, il calendario delle corse da giugno a settembre

Livorno 3 giugno 2024 – Ippodromo Caprilli, il calendario delle corse da giugno a settembre

La società di corse Sistema Cavallo S.r.l. è lieta di annunciare l’inizio della stagione ippica 2024 all’ippodromo “Federico Caprilli” e l’appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno alle 19.45, unico appuntamento preserale della stagione.

Questo sarà il quarto anno di gestione dell’ippodromo labronico da parte di questa società che, purtroppo, è costretta a operare ancora in regime di proroga in attesa della pubblicazione, da parte del Comune di Livorno del bando per il partenariato pubblico – privato che assegnerà la gestione dell’impianto per i prossimi 20 anni. Bando che sarà pubblicato questa settimana sul sito del Comune.

Nonostante le difficoltà che questa situazione comporta, Sistema Cavallo ha fatto il possibile, e anche di più, per accogliere al meglio il pubblico di appassionati, molti dei quali giovani e giovanissimi, che abbassano notevolmente la media d’età dei frequentatori degli ippodromi italiani.

Anche quest’anno l’impianto d’illuminazione sarà provvisorio, con il noleggio di 57 torri faro che saranno funzionanti fin dalla serata d’apertura.

L’orario d’inizio delle corse in notturna (che ufficialmente da calendario MASAF iniziano il 6 giugno) quest’anno sarà alle 20.45 o alle 21.20, a seconda che le corse in programma siano 6 oppure 5 per consentire, così, la partecipazione fin dall’inizio del convegno anche di coloro che vogliono passare la giornata al mare.

Le giornate assegnate dal MASAF per l’intero 2024 sono 25 (delle quali 18 in estate e 7 in autunno) e dispenseranno un montepremi complessivo di 812.500 Euro, con una media di 32.500 Euro/giornata, purtroppo in calo rispetto a quello del 2023.

Il programma estivo sarà variegato, con corse dedicate alle tre specialità del galoppo in piano. I Purosangue Inglese avranno a disposizione due Handicap Principali, il Premio Livorno di domenica 21 luglio e la 79^ Coppa del Mare che quest’anno è programmata per venerdì 16 agosto, come stabilito dal calendario MASAF. Nella stessa giornata un’altra corsa di grande tradizione, il Criterium Labronico (per i puledri di 2 anni) e una grande novità: una corsa di Gruppo

2 riservata alla nobile razza dei Purosangue Arabo. L’obiettivo è quello di richiamare la partecipazione di importanti scuderie internazionali a questa corsa. Anche i cavalli di razza Anglo Arabo avranno il loro giorno di Gran Premio che sarà domenica 14 luglio

Sistema Cavallo vuole festeggiare l’inizio di questa stagione con una serata davvero speciale: infatti saranno ospiti d’onore al “Caprilli” Barbara de Rossi e Alba Parietti. Barbara De Rossi, attrice romana ha lavorato per il cinema, in televisione e a teatro con alcuni dei migliori registi e attori italiani e stranieri. Ha interpretato dai ruoli drammatici a quelli più scanzonati nelle commedie ed è stata anche conduttrice televisiva. L’abbiamo già avuta ospita la sera della Coppa del Mare 2024. Sulla sua pagina ufficiale di Instragram (520.000 follower) si definisce: una pazza tutta d’un pezzo, da 40 anni in televisione, Wikipedia

docet. Presentatrice tv, opinionista, attrice, scrittrice … è Alba Parietti, l’Alba Nazionale!

Per l’occasione, la serata sarà trasmessa su EQU TV (canale 220 di Sky, 151 del digitale terrestre e 51 di Tivùsat), arricchita dal salottino nel quale le due illustre ospiti racconteranno di sé e del loro feeling con i cavalli da corsa

CALENDARIO CORSE STAGIONE ESTIVA 2024

GIUGNO

Mercoledì 5

Sabato 15

Sabato 22

Sabato 29

LUGLIO

Domenica 7

Domenica 14

Domenica 21 – Premio Livorno (Handicap Principale)

Domenica 28

AGOSTO

Venerdì 2

Sabato 10

Martedì 13

Venerdì 16

79^ Coppa del Mare (Handicap Principale) – IFAHR Trophy (Gr.2 per Purosangue Arabo) –

Criterium Labronico Trofeo SGA

Venerdì 23

Martedì 27

Venerdì 30

SETTEMBRE

Domenica 1

Giovedì 5