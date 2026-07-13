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Ippodromo Caprilli, il Premio Livorno è di Zar Bitter che ha dominato tutta la corsa

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13 Luglio 2026

Ippodromo Caprilli, il Premio Livorno è di Zar Bitter che ha dominato tutta la corsa

Livorno 13 luglio 2026 Ippodromo Caprilli, il Premio Livorno è di Zar Bitter che ha dominato tutta la corsa

La sera del 116° Premio Livorno non ha tradito le attese, nella quale l’indiscusso mattatore è stato Stefano Botti che ha vinto tutte e tre le corse alle quali ha partecipato.

Il Premio Livorno ha visto Zar Bitter, uno dei più attesi, dominare la corsa dal primo all’ultimo metro. Approfittando della gabbia numero due, il portacolori della signora Cinzia Coniglio è andato in testa indisturbato e lì è rimasto, con Maikol Arras a controllare la situazione in retta d’arrivo. Alle sue spalle è finito forte The Best of Me (per un’accoppiata tutta Stefano Botti) con il favorito Muntjak al terzo posto. Beauty of Tuscany e Happy Smile hanno completato la combinazione per il Quinté nazionale.

Nei due Gran Premi per gli Anglo Arabo, non ha deluso le attese il favoritissimo Beniamino (25^ vittoria in 35 corse) che ha dominato tra gli anziani (secondo un concreto Eroe de Bonorva), mentre l’ospite sarda Ideosa ha vinto a sorpresa la prova per i 3 anni per la gioia del proprietario Tonino Mula giunto all’ippodromo con un nutrito gruppo di amici e colleghi, visto che altri cavalli sardi hanno partecipato alla serata.

Stefano Botti ha conquistato anche il Premio Garage del Tempo con il macchinoso Press Machine e il Premio Edmondo Botti (in ricordo di suo nonno) con Argon Flash.

Nella serata anche il Premio Mario Pacini riservato ai GR e alle Amazzoni e qui c’è stata la grossa sorpresa a 20/1 di Zia Cesarina. La cavalla allenata da Pasquale e Mauro Riccioni non correva da dicembre e, oltre al rientro, pendeva su di lei un’altra incognita. Infatti, in sella aveva la 23enne debuttante Greta Gabrielli, una giovane romana alla prima esperienza in corsa ma … altro che emozione e inesperienza! Varco interno al passaggio e corsa in avanti per l’ultimo giro: brava davvero, sentiremo parlare ancora di lei!

Il Garage del Tempo di Cecina ha esposto e presentato tre fantastiche autovetture protagoniste dei rally del passato: Lancia Stratos, Lancia Beta Montecarlo e Lancia Integrale Evoluzione. Un ringraziamento a Daniele Becuzzi anche quest’anno ha portato al Caprilli tre gioielli dell’automobilismo italiano. Questa è storia dello sport.

RISULTATI:

1^ corsa: Ideosa – Mario Sanna

2^ corsa: Zia Cesarina – Greta Gabrielli

3^ corsa: Press Machine – Lorenzo Scalora

4^ corsa: Zar Bitter – Maikol Arras

5^ corsa: Argon Flash – Nicola Pinna

6^ corsa: Beniamino – Maikol Arras