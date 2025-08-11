Home

Cronaca

Ippodromo Caprilli, il premio Terme del Corallo va a Vento di Sicilia

Cronaca

11 Agosto 2025

Ippodromo Caprilli, il premio Terme del Corallo va a Vento di Sicilia

Livorno 11 agosto 2025 Ippodromo Caprilli, il premio Terme del Corallo va a Vento di Sicilia

Sono tornati caldo e afa anche a Livorno e queste sono state le condizioni ambientali che hanno fatto da

cornice all’11^ giornata di corse della stagione estiva.

Ospite della serata, Silvia Menicagli, presidente della Onlus Terme del Corallo che avevano una corsa a loro

dedicata. C’era un favorito netto, Vento di Sicilia, e il portacolori di Francesco Canducci ha fatto centro

molo facilmente. Giuseppe Ercegovic lo ha montato con fiducia prendendo la scia della rivale dichiarata

Lettaeriletta e in retta d’arrivo ha preso il sopravvento concludendo rallentato con 8 lunghezze di vantaggio

sulla femmina. Menzione a parte per Carola Gucciardo che in sella a Martinator è andata in testa ma, strada

facendo, problemi ai finimenti che reggono la sella l’hanno costretta a rallentare sulla piegata conclusiva. In

In dirittura ha perso anche il copertino posizionato sotto la sella ma, nonostante tutto, è rimasta in

equilibrio sulle staffe.

In apertura gli Anglo Arabo nel Premio Fortezza Vecchia dove Eclettico si preso la rivincita su Eretica che lo

aveva preceduto la volta scorsa quando, però, il cavallo di casa Atzeni era al rientro. Cecco Biondo ha fatto

suo il terzo posto. In sella al vincitore un puntuale Maikol Arras.

Il prologo del Premio Terrazza Mascagni posto, invece in chiusura di programma, è stata la caduta di

Stefano Saiu all’ingresso in pista della bisbetica Vienrose che lo ha scaricato a terra con un brusco scarto.

Stefano è atterrato in piedi e non ha mollato la presa delle redini impedendo, così, alla cavalla di fuggire in

libertà. Subito soccorso dal medico e dai volontari della Croce Rossa, Saiu si è rialzato e, nonostante fosse

già stato annunciato il cambio di monta, ha deciso di tornare lui in sella a Vienrose.

Questa corsa ha consentito a Zebra di vincere la sua prima corsa in carriera al 19° tentativo dimostrando

che … non è mai troppo tardi! La portacolori di Francesca Turri ha tallonato la battistrada Vienrose assiema

alla compagna di colori e favorita Mezzombra per poi allontanarsi nel finale e tagliare per prima il traguardo

su Bethany e Vienrose che restava terza. Maikol Arras ha aperto e chiuso il convegno con le sue vittorie e

conquistando un triplo grazie a Nefele.

I RISULTATI

1^ corsa: Eclettico – Maikol Arras

2^ corsa: Light Go – Gavino Sanna

3^ corsa: Domingo Speed – Stefano Saiu

4^ corsa: Nefele – Maikol Arras

5^ corsa: Vento di Sicilia – Giuseppe Ercegovic

6^ corsa: Zebra – Maikol Arras

Ippodromo Caprilli, il premio Terme del Corallo va a Vento di Sicilia

ekom offerte fino all'11 agosto Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa Banner Aamps corso per sommelier a livorno fisar