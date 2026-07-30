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Ippodromo Caprilli, il resoconto delle corse del 29 luglio

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30 Luglio 2026

Ippodromo Caprilli, il resoconto delle corse del 29 luglio

Livorno 30 luglio 2026 Ippodromo Caprilli, il resoconto delle corse del 29 luglio

Nonostante la concomitanza con l’inizio di Effetto Venezia e il concerto dei The Kolors, gli appassionati livornesi non hanno mancato l’appuntamento con le corse al Caprilli. Il sindaco Luca Salvetti dopo la cerimonia di inaugurazione della manifestazione ha raggiunto l’ippodromo dove ha incontrato il direttore generale del Masaf per l’ippica Remo Chiodi, in visita istituzionale per conto del ministero.

Dal Premio Jorge “Giorgio” Cordon sono venuti fuori un paio di seri pretendenti al 112° Criterium Labronico. Tesseron ha ribadito di gradire la pista e questa volta è andato subito al comando. La compagna d’allenamento Joy Lady è risalita per linee interne lungo la piegata finale per attaccarlo in retta d’arrivo. Dal duello ne è uscito vincente, e imbattuto in due corse, il maschio mentre la femmina cercherà la rivalsa il 28 agosto. Terza Bridge Irishaaza.

Nel Premio 0586 Garage era di nuovo favorito Offbeat ma, questa volta, ha trovato in Alhena Star una rivale imbattibile. L’ospite sarda ha respinto il rivale per mezza lunghezza. In sella Davide Cirocca che giovedì scorso era stato involontario protagonista di una caduta su questa pista. La tris è stata completata da She Means.

La memoria di Mil Borromeo è stata onorata nella prova per i velocisti dominata dal primo all’ultimo metro da Cavascura, al suo debutto sulla pista. Sunshine Day ha capeggiato i battuti.

Nel parterre sono state esposte nove Harley Davidson che grazie allo 0586 GARAGE hanno fatto bella mostra di sé davanti alla tribuna.

ARRIVI:

1^ corsa: Mr Coalville – Camilla Orlandi

2^ corsa: Cavascura – Dario Di Tocco

3^ corsa: Tesseron – Maikol Arras

4^ corsa: Top Streak – Gioele Gungui

5^ corsa: Alhena Star – Davide Cirocca

6^ corsa: Efix – Gavino Sanna

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE

VENERDÌ 31 LUGLIO

OSPITI DELLA SERATA:

SARA MORGANTI, CAMPIONESSA PARALIMPICA

COMITATO STRABILIANTI

VIP I LIBECCIATI CLOWN DI CORSIA

PLAY FARM DA GINA