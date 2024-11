Home

Ippodromo Caprilli, inizia la stagione di corse autunno – invernale

15 Novembre 2024

Livorno 15 novembre 2024 Ippodromo Caprilli, inizia la stagione di corse autunno – invernale

Sabato 16 novembre prende il via la stagione di corse autunno – invernale al “Caprilli”.

Il convegno è articolato su 5 corse, la prima delle quali alle 13.20

Questa è la prima giornata di corse che Sistema Cavallo presenta al pubblico dopo essersi assegnata il

bando di partenariato pubblico – privato con il Comune di Livorno ed è pronta a gestire l’impianto

labronico per i prossimi 20 anni.

La corsa di maggior rilievo nel pomeriggio è il Premio Villa di Monterotondo, un handicap per i due anni sui

1.500 metri. Le maggiori attenzioni si concentrano sui due cavalli con il peso maggiore, Barbariccia e

Lockwood che sono anche gli unici due ad aver vinto una corsa in carriera, entrambi all’ultima uscita.

Barbariccia ha spaziato a piacimento in una corsa di livello inferiore a Firenze. Qua la situazione cambia ma

il peso severo non può impedirgli di bissare. Lockwood, invece, ha vinto in handicap a Pisa ma sui 1.200

metri.

Nel pomeriggio anche due corse riservate ai cavalli di razza Anglo Arabo, la più interessante delle quali è il

Premio Villa Corridi, handicap per i 3 anni sui 1.950 metri. Torna a Livorno Figaro Fio che in estate ha vinto

per due volte consecutivamente sulla pista. Dovrà guardarsi principalmente dai due compagni

d’allenamento Fastidio da Clodia e Fior (che corrono sotto i colori della Scuderia Clodia). Da non

sottovalutare Little John che a Livorno ha conquistato l’unica corsa vinta in carriera fino a questo momento.

Queste le giornate di corse nei prossimi mesi:

NOVEMBRE

sabato 23

sabato 30

DICEMBRE

sabato 7

sabato 14

sabato 21

sabato 28

Sono previste anche due giornate nel mese di gennaio e siamo in attesa del calendario ufficiale 2025 del

MASAF

