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Aree pubbliche

Ippodromo Caprilli, interventi a 360 gradi per sicurezza ed efficienza

Aree pubbliche

1 Giugno 2026

Ippodromo Caprilli, interventi a 360 gradi per sicurezza ed efficienza

Livorno 1 giugno 2026 Ippodromo Caprilli, interventi a 360 gradi per sicurezza ed efficienza

Ippodromo Caprilli, completato il piano di manutenzione: impianti rinnovati e strutture storiche restaurate

Non solo pista e aree verdi. All’Ippodromo “Federico Caprilli” di Livorno è stato portato a termine un articolato programma di interventi impiantistici e manutentivi che ha interessato praticamente ogni settore della struttura, con l’obiettivo di migliorarne funzionalità, sicurezza ed efficienza in vista delle future attività.

I lavori hanno coinvolto gli impianti elettrici, meccanici, antincendio e di trasmissione dati, oltre ad alcune delle strutture più rappresentative dell’impianto ippico livornese.

Sul fronte elettrico è stata effettuata la sostituzione del quadro power center e di numerosi corpi illuminanti nelle aree destinate al pubblico e nelle scuderie. Sono stati inoltre ripristinati l’impianto di illuminazione del percorso che collega le stalle al tondino e le alimentazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di irrigazione della pista.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle infrastrutture tecnologiche legate alle attività di gara e alle scommesse, con il ripristino delle alimentazioni dei picchetti scommesse, la rifunzionalizzazione delle linee dati e del totalizzatore, la revisione dei quadri elettrici di bassa tensione e il potenziamento della rete elettrica nei settori strategici dell’impianto.

Per quanto riguarda gli impianti meccanici, è stata completata la rifunzionalizzazione del sistema idrico destinato all’irrigazione della pista attraverso la revisione delle pompe e dei sistemi di accumulo. Contestualmente sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sui servizi igienici, sugli impianti di climatizzazione degli uffici direzionali e del centro elaborazione dati, oltre alla sostituzione di componenti fondamentali per la rete idrica e fognaria.

Importanti anche gli interventi dedicati alla sicurezza. L’impianto antincendio è stato sottoposto a una revisione generale che ha compreso la riparazione della tubazione principale, il controllo del gruppo antincendio e la sostituzione di tutte le cassette e gli idranti presenti nell’area delle scuderie.

Sul versante delle telecomunicazioni e della trasmissione dati sono stati revisionati tutti i collegamenti di rete, sostituiti apparati tecnologici ormai obsoleti e ripristinati gli access point, mentre è stata avviata la procedura per l’attivazione di una nuova linea internet destinata a migliorare la connettività dell’intero complesso.

Tra gli interventi più visibili figura inoltre il potenziamento dell’illuminazione della pista, realizzato sia attraverso impianti fissi installati su pali sia mediante l’utilizzo di torri faro mobili.

Accanto alle opere tecniche, è stato eseguito anche un importante intervento di recupero del patrimonio storico dell’impianto. Le storiche biglietterie di viale Italia e i cancelli monumentali sono stati oggetto di un accurato restauro, mentre le gabbie di partenza sono state sottoposte a un intervento di revisione e ristrutturazione finalizzato a garantirne piena efficienza e sicurezza.

L’insieme delle opere realizzate rappresenta un significativo investimento per il rilancio e la valorizzazione dell’Ippodromo Caprilli, una struttura che continua a rappresentare un punto di riferimento per la tradizione ippica e sportiva della città di Livorno.