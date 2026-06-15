Home

Eventi

Ippodromo Caprilli, la prima corsa della stagione fissata al 10 luglio

Eventi

15 Giugno 2026

Ippodromo Caprilli, la prima corsa della stagione fissata al 10 luglio

Livorno 16 luglio 2026 Ippodromo Caprilli, la prima corsa della stagione fissata al 10 luglio

I cancelli si riapriranno venerdì 10 luglio

Livorno, 15 giugno 2026 – Con il Decreto del Masaf del 14 giugno c’è un quadro finalmente chiaro e certo circa la nuova stagione dell’Ippodromo Caprilli. Dopo lo slittamento per le vicende burocratiche che riguardavano Alfea e l’agenzia delle dogane e dei monopoli e dopo il lavoro impostato per superare questo contrattempo ecco il nuovo calendario che riguarda il nostro impianto.

Le giornate del 26 giugno, 2 e 5 luglio vengono spostate al 29 luglio, 12 e 26 agosto e viene aggiunta la giornata del 2 settembre.

I cancelli dell’ippodromo si riapriranno quindi venerdì 10 luglio.

Sarà un’estate intensa, la pista è ogni giorno più bella e l’organizzazione è pronta.

Questo decreto ha riguardato gli ippodromi di Napoli, Varese e Livorno e le modifiche si sono “rese necessarie da sopravvenute esigenze organizzative, tecniche, funzionali e di sicurezza, con effetti anche sui Grandi Premi di trotto, sul calendario Tris e sulla rimodulazione di alcuni stanziamenti, mira a tutelare le categorie e a salvaguardare, nei limiti del possibile, la continuità dell’attività ippica, attraverso una rimodulazione del calendario orientata al trasferimento o al posticipo delle giornate su ippodromi limitrofi, secondo un criterio di prossimità territoriale, così da contenere i disagi per operatori e cavalli, ridurre gli oneri logistici e preservare l’equilibrio dei bacini ippici interessati”.

Di seguito il calendario completo delle giornate nell’ippodromo “Caprilli”