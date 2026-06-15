Ippodromo Caprilli, la prima corsa della stagione fissata al 10 luglio
Livorno 16 luglio 2026 Ippodromo Caprilli, la prima corsa della stagione fissata al 10 luglio
I cancelli si riapriranno venerdì 10 luglio
Livorno, 15 giugno 2026 – Con il Decreto del Masaf del 14 giugno c’è un quadro finalmente chiaro e certo circa la nuova stagione dell’Ippodromo Caprilli. Dopo lo slittamento per le vicende burocratiche che riguardavano Alfea e l’agenzia delle dogane e dei monopoli e dopo il lavoro impostato per superare questo contrattempo ecco il nuovo calendario che riguarda il nostro impianto.
Le giornate del 26 giugno, 2 e 5 luglio vengono spostate al 29 luglio, 12 e 26 agosto e viene aggiunta la giornata del 2 settembre.
I cancelli dell’ippodromo si riapriranno quindi venerdì 10 luglio.
Sarà un’estate intensa, la pista è ogni giorno più bella e l’organizzazione è pronta.
Questo decreto ha riguardato gli ippodromi di Napoli, Varese e Livorno e le modifiche si sono “rese necessarie da sopravvenute esigenze organizzative, tecniche, funzionali e di sicurezza, con effetti anche sui Grandi Premi di trotto, sul calendario Tris e sulla rimodulazione di alcuni stanziamenti, mira a tutelare le categorie e a salvaguardare, nei limiti del possibile, la continuità dell’attività ippica, attraverso una rimodulazione del calendario orientata al trasferimento o al posticipo delle giornate su ippodromi limitrofi, secondo un criterio di prossimità territoriale, così da contenere i disagi per operatori e cavalli, ridurre gli oneri logistici e preservare l’equilibrio dei bacini ippici interessati”.
Di seguito il calendario completo delle giornate nell’ippodromo “Caprilli”