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Ippodromo Caprilli, la sesta giornata di corse è una serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato

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31 Luglio 2026

Ippodromo Caprilli, la sesta giornata di corse è una serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato

Livorno 31 luglio 2026

Mercoledì – venerdì: questa sarà la sequenza delle giornate di corse da questa settimana fino al 2 settembre. Per questo venerdì 31 le corse sono sei con inizio alle 20:38

Una serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato come si può capire dai nomi assegnati alle corse. Avremo il piacere di ospitare anche la pluricampionessa del mondo e medagliata olimpica di paradressage, SARA MORGANTI.

Il Premio Strabilianti è un handicap di classe 3 per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri nel quale Muntjak dopo il terzo posto nel Premio Livorno parte come favorito. La corsa, pur con soli sei partenti, è molto bella e diverse sono le soluzioni alternative. Woody’s Bite ha vinto tre corse consecutivamente e continua a sorprendere, Il Frantoio ha sbagliato solo l’ultima mentre Media prova ad accorciare la distanza.

Il Premio I Libecciati – Clown di Corsia è un handicap di classe 4 per i 3 anni e oltre sui 1.950 metri e sarà valido come TQQ nazionale. Manning si è ben presentato al Caprilli e questa volta punta al risultato pieno. Regency Buck è il cavallo buono per tutte le piste in tutte le stagioni e come piazzato può essere una base ma di vittorie non ne ha ottenute molte. Rainmaker è il vincitore della Coppa del Mare 2023 e sembra che stia ritrovando la forma migliore. In questa corsa serve un pronostico allargato e aggiungiamo due sorprese: Pandion Power che allunga la distanza e Bubba Gumb che rientra da febbraio.

Parlare di inclusione è anche premiare i vincitori di una corsa di bassa categoria: questo è stato deciso assieme alla Fattoria Didattica da Gina, che consegnerà i trofei a proprietario, allenatore e fantino della corsa “a vendere” che porta il loro nome. I premi sono stati realizzati dai bambini e dalle bambine che hanno frequentato i campi estivi da loro organizzati. Razio, Metallika e A Fine Claret sono i tre nomi che saltano all’occhio alla giovane Well Again che ha tanti chili di vantaggio.

CHI È SARA MORGANTI

Sara Morganti è la più titolata amazzone italiana del paradressage e una delle protagoniste assolute della disciplina a livello internazionale. Nata a Castelnuovo di Garfagnana il 21 marzo 1976 è diventata un simbolo dello sport paralimpico italiano grazie ai risultati ottenuti nonostante la sclerosi multipla, diagnosticata a 19 anni.

Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi titoli mondiali ed europei, imponendosi come una delle migliori interpreti del freestyle. Alle Paralimpiadi ha scritto una pagina di storia per l’Italia vincendo due medaglie di bronzo a Tokyo 2020 e, successivamente, un argento e un bronzo a Parigi 2024, diventando la prima atleta italiana a salire sul podio paralimpico nell’equitazione.

In sella a cavalli come Royal Delight e Mariebelle, Sara Morganti ha costruito un palmarès straordinario che comprende anche numerosi titoli nazionali e il primato mondiale FEI raggiunto in più occasioni.

La sua carriera rappresenta un esempio di eccellenza sportiva, determinazione e straordinario rapporto con il cavallo, qualità che l’hanno resa una delle figure più rappresentative del movimento paralimpico italiano.

EVENTI COLLATERALI

STRABILIANTI AL CAPRILLI CON I CLOWN DI CORSIA E LA FATTORIA DIDATTICA DA GINA

Il comitato Strabilianti di Livorno si occupa principalmente dei temi che riguardano l’inclusione e gli sport paralimpici.

Molte sono le iniziative per diffondere, soprattutto tra giovani e giovanissimi questo tipo di cultura e i progetti Strabilianti Abilità e Strabilianti al Mare lo dimostrano.

Quest’anno la quinta edizione della manifestazione annuale Strabilianti si svolgerà nei primi giorni di novembre e sarà portatrice di altre, importanti, novità per la città di Livorno.

In compagnia di Strabilianti anche un’altra presenza importante: VIP – I Libecciati che altro non sono che i clown di corsia che portano un po’ di allegria nelle corsie degli ospedali, soprattutto nei reparti pediatrici, e nelle strutture che ospitano gli anziani.

Questa sera sarà presente anche la Fattoria Didattica da Gina con i suoi mini Pony e animali da cortile che attirano sempre l’attenzione dei più piccoli. Anche questa realtà opera nel sociale con laboratori dedicati a bambine e bambini con disabilità.

PRONOSTICI:

1^ corsa: Zia Cesarina – Verbena – Goldrain

2^ corsa: Grid – Geronimo Apua – Gloriosa Jaruxita

3^ corsa: Muntjak – Woody’s Bite – Il Frantoio

4^ corsa: Manning – Regency Buck – Rainmaker

5^ corsa: Metallika – Ratio – A Fine Claret

6^ corsa: Wait For End – Reggello – Dositeo