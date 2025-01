Home

Ippodromo Caprilli, le classifiche del 2024

6 Gennaio 2025

Livorno 6 gennaio 2024 Ippodromo Caprilli, le classifiche del 2024

La prematura conclusione della stagione ippica all’ippodromo “Federico Caprilli” (fra l’altro sabato 4 è stata

una magnifica giornata di sole), non ci toglie la voglia di festeggiare i vincitori delle classifiche tra coloro

che sulla pista del mare si sono affrontatati nel corso del 2024. Queste classifiche tengono conto delle corse

riservate a tutte le razze dei cavalli che qui hanno corso.

Tra i PROPRIETARI il primato spetta alla Scuderia Clodia con 8 successi ottenuti con gli Anglo Arabo ma, in

quanto a somme vinte, pur con una vittoria di meno, Stefano Botti, con 48.115 € è colui che ha vinto la

somma maggiore. Terza Francesca Turri con 5 vittorie.

La stessa situazione si ritrova, più o meno, anche tra gli ALLENATORI: 11 vittorie per Stefano Botti e

Massimiliano Narduzzi ma con il primo che ha conquistato 76.028 € quasi 30.000 in più dell’avversario.

Terza Elisa Castelli, con 8 centri, che non ha confermato l’ottima estate.

Per la categoria dei FANTINI, conferma il feeling con il tracciato Mario Sanna e taglia per primo il traguardo

per 17 volte, cinque in più del campione italiano Dario Di Tocco. Podio completato da Maikol Arras con 11

successi (li stessi di Giuseppe Ercegovic ma con maggiori somme vinte).

Tra i GR/AMAZZONI un colpo di scena! Il livornese Antonio Ferramosca (pluricampione nazionale) cede la

prima posizione a Emanuele Antinori che si afferma con 4 vittorie e festeggia così l’arrivo a fine anno del

primogenito Riccardo. Antonio si ferma a 3 vittorie, lo stesso numero ottenuto da Francesca Cecchini: è lei

la migliore amazzone che ha uno strike rate migliore ma minori somme vinte.

Non ci dimentichiamo nemmeno dei veri protagonisti: i CAVALLI. Il più vincente è stato Wassim, autore di

un triplo successo consecutivo in estate e portando a casa qualche Euro in più di Folki che ha ottenuto lo

stesso numero di affermazioni. Molti sono stati i cavalli che di corse ne hanno vinte due ma, il più degno di

nota, è il Purosangue Arabo Altajani VDC che la sera della Coppa del Mare ha conquistato la vittoria

nell’IFAHR Trophy, la prima corsa di Gruppo mai disputata al Caprilli.

L’appuntamento per l’inizio della stagione estiva è fissato al 12 giugno

1. Scuderia Clodia come miglior proprietario

2. Stefano Botti – Allenatore

3. Mario Sanna – Fantino

4. Emanuele Antinori – Gentleman Rider

4. Francesca Cecchini – Amazzone

5. Wassim – Cavallo più vincitore dell’anno

Altajani VDC – vincitore della prima corsa di gruppo disputata al Caprilli

