Livorno 6 agosto 2023 – Ippodromo Caprilli, Max Allegri punta sui purosangue Fly by Fly e Momento Giusto

Max Allegri sfida la fortuna all’ippodromo “Caprilli” di Livorno

Questa sera, all’ippodromo “Federico Caprilli” di Livorno, si correranno due cavalli di proprietà di Max Allegri, l’allenatore della Juventus e appassionato di ippica. Si tratta di Fly By Fly e Momento Giusto, entrambi della scuderia Alma Racing, che parteciperanno rispettivamente alla seconda e alla terza corsa della serata.

Fly By Fly è un purosangue inglese di due anni, figlio di Fly By Night e Fly Away Home, che ha debuttato vincendo a Livorno il 18 luglio, regalando a Max la prima affermazione al Caprilli.

Il cavallo si è imposto con autorità nella corsa riservata ai debuttanti, battendo il favorito Gatti con un vantaggio di due lunghezze e mezzo. Fly By Fly sarà nuovamente in pista nella seconda corsa; il Premio Criterium Labronico, una condizionata per cavalli di due anni che non abbiano vinto una Listed Races nella carriera. Il peso assegnato è di 57 kg e la distanza da percorrere è di 1350 metri circa. Fly By Fly è nettamente favorito dai pronostici, con una quota di 1,50.

Momento Giusto è un altro purosangue inglese, ma di tre anni, figlio di Moment Of Glory e Just A Moment. Il cavallo si è presentato sulla pista del Caprilli il 25 luglio, ottenendo un buon secondo posto nella corsa per cavalli maiden di tre anni e oltre. Momento Giusto ha sfiorato la vittoria, cedendo solo nel finale al vincitore Tantivy per una lunghezza. Momento Giusto tornerà a correre nella terza corsa, il Premio Monastero Gori, una condizionata per cavalli di tre anni ed oltre che non abbiano vinto un premio di 6.800 euro dal 6 maggio 2023 o che non si siano classificati al primo, secondo o terzo posto in una Listed Races dal 6 gennaio 2023. Il peso assegnato è di 53,5 kg e la distanza da percorrere è di 1500 metri circa. Anche Momento Giusto è dato per favorito dai pronostici, con una quota di 1,80.

Sicuramente Max Allegri sarà presente all’ippodromo per seguire le prestazioni dei suoi cavalli e sperare in una doppietta vincente. L’allenatore della Juventus ha sempre coltivato la passione per l’ippica e ha acquistato i suoi primi cavalli nel 2017, quando era alla guida della Juventus. Da allora ha ampliato la sua scuderia e ha ottenuto diversi successi nelle corse nazionali ed internazionali. .

L’ippodromo “Federico Caprilli” è situato a Livorno, ai margini del quartiere d’Ardenza, a poca distanza dallo stadio Armando Picchi e dall’Accademia Navale. La struttura è raggiungibile sia dalla Variante Aurelia (uscita Livorno Sud) sia dalla stazione ferroviaria di Livorno Centrale per mezzo di autobus urbani di AT. L’ippodromo fu realizzato nel 1894 in prossimità del lungomare di Livorno e fu intitolato nel 1937 a Federico Caprilli, livornese, capitano di cavalleria e precursore della doma gentile. L’ippodromo ha una capienza totale di circa 10.000 spettatori e 4.000 posti a sedere ed è uno dei pochi in Italia ad avere una pista completamente illuminata, in modo da permettere gare serali e notturne.