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Ippodromo Caprilli, mercoledì 12 agosto la nona giornata di corse

Eventi

11 Agosto 2026

Ippodromo Caprilli, mercoledì 12 agosto la nona giornata di corse

Livorno 11 agosto 2026

La nona giornata della stagione inizia alle 20:53 e prevede la disputa di 6 corse.

Una serata dedicata ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’impegno civico. Livorno è stata indicata dal governo come porto sicuro per lo sbarco dei migranti raccolti dalle navi delle ONG e la città ha risposto come meglio non avrebbe potuto.

La città labronica è anche ricca di molte realtà associative che operano nel volontariato ai più diversi livelli-

Il Premio Comune di Livorno è una maiden per le femmine di 3 anni sulla distanza dei 1.350 metri. Spirit e White Mary sono terminate nell’ordine in un confronto recente sulla pista e la partita resta aperta tra le due. L’ex irlandese Fleur de Rose e la debuttante Fabriana proveranno a inserirsi.

Al Premio Leggi Livornine è stato abbinato il Trofeo Appartenenza Labronica, handicap di classe 5 sui 1.000 metri. Sulla distanza veloce World of Dreams può prendersi la rivincita su Top Streak che, però, è in gran forma. Fairy Call il terzo incomodo.

Il Premio Terzo Settore vede all’opera i Purosangue Arabo in una condizionata per i 3 anni impegnati sul chilometro e mezzo. Nonostante il peso impegnativo Idoloditrexenta resta il cavallo da battere. Itria de Zamaglia e Tessitrice proveranno a ribaltare l’esito di un confronto comune su questa pista-

EVENTI COLLATERALI

Livorno, con le Leggi Livornine emanate da Ferdinando I de’ Medici tra il 1591 e il 1593 mirava a favorire lo sviluppo economico e il commercio marittimo del Granducato di Toscana.

Il testo ufficiale si rivolgeva a “mercanti di qualsivoglia natione, levantini, ponentini, spagnoli, portoghesi, greci, tedeschi et italiani, hebrei, turchi, mori…”

Con questa legge, suddivisa in 49 articoli, si garantiva l’immunità e la tolleranza religiosa, l’autonomia giudiziaria per le singole comunità ed erano previsti incentivi economici per chi si trasferiva a Livorno, inclusa l’esenzione dal dover pagare le tasse.

La nostra città è sempre stata un porto aperto in tutti i sensi, garantendo accoglienza e inclusione a tutti, indipendentemente da razza, religione, ceto sociale … e fedina penale!

Nel corso dei secoli Livorno ha mantenuto questa sua identità, confermata anche dalla grande capacità di accoglienza delle navi appartenenti alle ONG che raccolgono i migranti in difficoltà portandoli nei porti sicuri, seppur molto lontani da dove vengono raccolti.

In rappresentanza delle associazioni di volontariato, questa sera ospitiamo APPARTENENZA LABRONICA, un’associazione di promozione sociale che si prende cura del territorio e che si impegna nel recupero di zone marginali della città per riconsegnarle all’uso dei cittadini che vengono coinvolti in queste operazioni di riqualificazione. Inoltre collabora con le aziende comunali per la pulizia del lungomare livornese e distribuisce per 365 giorni all’anno pacchi alimentari a famiglie bisognose.

Quello che viene raccolto dalla vendita dei capi d’abbigliamento brandizzati serve per realizzare queste operazioni utili alla città.