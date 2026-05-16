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Aree pubbliche

Ippodromo Caprilli, per Perini (FdI) “è un pozzo senza fondo”

Aree pubbliche

16 Maggio 2026

Ippodromo Caprilli, per Perini (FdI) “è un pozzo senza fondo”

Livorno 16 maggio 2026 Ippodromo Caprilli, per Perini (FdI) “è un pozzo senza fondo”

Nuovo affondo del consigliere comunale di Livorno Alessandro Perini, esponente di Fratelli d’Italia, sulla gestione dell’ippodromo Caprilli. Attraverso una dura nota politica, Perini critica gli ulteriori stanziamenti economici destinati alla struttura, parlando di costi sempre più pesanti per le casse pubbliche e contestando all’amministrazione comunale l’assenza di una strategia chiara sul futuro dell’impianto. Secondo il consigliere di opposizione, gli investimenti effettuati negli ultimi anni non sarebbero stati accompagnati da una reale visione complessiva in grado di garantire sostenibilità e nuove prospettive di utilizzo dell’ippodromo.

L’esponente di Fratelli d’Italia dichiara: “L’operazione ippodromo è ormai un pozzo senza fondo.

Dopo i milioni di investimenti negli anni passati, dopo 560mila euro di finanziamento richiesti al ministero a inizio anno, dopo aver destinato alla pista anche le risorse per la manutenzione del verde pubblico ad aprile, questo mese c’è bisogno di altri 236mila euro di risorse dei contribuenti.

Sull’ippodromo manca una visione complessiva della struttura e di utilizzi ulteriori. Il Comune ha assunto la gestione diretta del Caprilli senza sapere a cosa andava incontro e ignorando quanto sarebbe costato ai cittadini. Nel frattempo i servizi pubblici sono sempre più in crisi.”