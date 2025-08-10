Home

Eventi

Ippodromo Caprilli, questa sera il premio Terme del Corallo

Eventi

10 Agosto 2025

Ippodromo Caprilli, questa sera il premio Terme del Corallo

Livorno 10 agosto 2025 Ippodromo Caprilli, questa sera il premio Terme del Corallo

Undicesima giornata della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in programma,

inizio alle ore 21:00 e apertura dei cancelli alle 19:30 con servizio bar attivo.

La sera che precede quella dell’80^ COPPA DEL MARE di giovedì 14.

I nomi delle corse sono dedicati ai monumenti della città e ad alcuni dei suoi edifici storici più famosi. Ha

fatto parlare molto di sé il recupero e l’inizio del restauro delle Terme del Corallo con l’inaugurazione lo

scorso anno della Sala della Mescita. Questa operazione sarà accompagnata anche dall’abbattimento del

cavalcavia che oscura la bellezza dell’edificio. Ne parleremo con la presidente della Onlus Terme del

Corallo, Silvia Menicagli.

LE CORSE

Il Premio Terme del Corallo, è una handicap per i 3 anni sui 1.500 metri nel quale la partita potrebbe

passare tra Vento di Sicilia, assiduo e regolare in pista al Caprilli, e Lettaeriletta che sta crescendo di

condizione. Il terzo nome potrebbe essere quello di Martinator, pur con peso gravoso.

Il Premio Fortezza Vecchia, è un handicap per i cavalli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.950 metri. Eretica

ha corse sempre molto bene e ha un’altra possibilità per ben figurare. Se la dovrà vedere con Eclettico e

con Cecco Biondo che all’ultima ha sfiorato il successo. Sorpresa Figaro Fio che su questa pista sa galoppare

forte.

Il Premio Terrazza Mascagni è un handicap per i 3 anni e oltre sui 2.250 metri. L’occasione per Bethany di

replicare il recente successo è ghiotta ma dovrà vedersela con Vienrose. Mezzombra, una delle due di

Fracesca Turri, è il terzo incomodo.