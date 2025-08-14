Ippodromo Caprilli, questa sera l’80esima Coppa del Mare. L’albo dei vincitori delle passate edizioni

Home

14 Agosto 2025

Siamo così arrivati alla sera più attesa dell’anno, quella della Coppa del Mare, che quest’anno festeggia gli

80 anni da quella prima edizione nel lontano 1938 vinta da Barcarola alla quota di 100/1.

La prima corsa sarà alle 20:30 con apertura dei cancelli alle 19:00 e servizio bar attivo.

Nel parterre la presenza sempre gradita in questa giornata di AVIS Livorno che promoverà l’atto della

donazione del quale c’è sempre bisogno, soprattutto nel periodo estivo.

Torna per la terza volta questa estate la Fattoria da Gina che raccoglie sempre consensi con i suoi mini

Pony Mou e Pollicino che sono preziosi nella pet therapy rivolta ai bambini e agli anziani. Matteo e Valeria

Ospite veramente speciale la diciassettenne Sofia Gagliardo Gurreri che recentemente ha conquistato due

medaglie d’oro agli European Youth Para Games di Istanbul salendo sul gradino più alto del podio nelle

staffette 4×100 mista mista (cioè i 4 stili e squadra formata da 2 ragazze e 2 ragazzi) e nella 4×100 stile

libero mista (squadra formata da 2 ragazze e 2 ragazzi). L’atleta della TDS è allenata da Eleonora Bologna ed

è la prima livornese a conquistare una medaglio d’oro (anzi due!) in competizioni paralimpiche ufficiali

internazionali.

La coreografia delle operazioni del pre e post corsa saranno arricchite dalla presenza di due butteri, già noti

al pubblico degli ippodromi toscani, Chiara Bini e Gianluca Gabbriellini, che con i loro splendidi

Maremmani Aster e M. Quaresimo.

Una novità molto gradita al pubblico, in particolare ai cultori della scommessa a quota fissa, è il ritorno sino

al termine della riunione estiva degli allibratori che occuperanno due picchetti nel parterre.

LE CORSE

L’80^ Coppa del Mare, è una handicap principale di fascia A per i 3 anni sui 2.250 metri è un vero e proprio

rompicapo. Partiamo dalla coppia dei cavalli di Max Allegri, entrambe allenati da Stefano Botti. Fly By Fly

iniziò la sua carriera vincendo proprio a Livorno ma fu sconfitto nel Criterium. Torna al Caprilli per

affrontare una distanza che potrebbe essere eccessiva. Strong Alpha, invece, è sul metraggio giusto sul

quale ha già vinto l’estate scorsa. Il top weight è per The Great Bozo che sembra avere le carte in regola per

puntare al successo pieno se saprà cavarsela sulle tre curve labroniche. L’ospite sardo Self Praise ha

impressionato in occasione della sua vittoria il 20 luglio ma nella Coppa la musica cambia: chissà se sarà un

canto “a Tenores” che risuonerà dopo il traguardo!

I possibili aspiranti, però, sono molti a partire da Rainmaker, vincitore della Coppa del Mare nel 2023,

Passerotto, che regalerebbe il quarto successo a Francesca Turri e quinto a Marco Gasparini.

Il Criterium Labronico – Trofeo SGA ha perso lo splendore degli anni passati ma resta una condizionata

interessante per i 2 anni sui 1.500 metri. Principote vanta i titoli più interessanti ma è al debutto sulla pista

che, invece, già conosce Santa Trada vincitrice qualche settimana fa. Scrumfire rappresenta l’allenatore che

ha vinto tutte le edizioni di questa corsa dalla riapertura, anche se grande curiosità desta Reina del Sur che

arriva imbattuta in due corse dalla Sardegna.

La FEGENTRI World Championship for Lady Riders è un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.950 metri. Sei le

amazzoni invitate e, purtroppo solo cinque i cavalli a disposizione, con senso di cavalleria l’italiana Noemi

Pulcini ha lasciato la sella alle ragazze ospiti. La forma è dalla parte di Cambell con la norvegese Frida

Sandbraaten che, però, allunga la distanza. Mr Coalville ne ha vinte tre consecutivamente, di cui due a

Livorno, ma è un cavallo che deve essere sostenuto per tutta la corsa e il compito non sarà facile per la

britannica Teagan Padgett. Curaro Light l’ultima volta ha corso male ma l’ungherese Judit Dickinson ha

nelle mani una potenziale vincitrice. Timba Reel con Francesca Cecchini rappresenteranno l’Italia e possono

scombinare i piani di tutti. Rientrano Le Bagarre (Emelie Gustavsson – Svezia) e Dark Bisquit (Lize Ghys

Dieteren – Belgio).

