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Ippodromo Caprilli: resoconto della serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato

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1 Agosto 2026

Ippodromo Caprilli: resoconto della serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato

Livorno 1 agosto 2026

La serata dedicata agli sport paralimpici, all’inclusione e al volontariato è stata nobilitata dalla presenza della campionessa paralimpica Sara Morganti. L’atleta tra due settimane partirà per Aachen dove, assieme alla giovane Bond Girl, parteciperà ai Campionati del Mondo di Paradressage.

Nel Premio Strabilianti il favorito Muntjak ha vinto piuttosto facilmente debellando la resistenza della battistrada Adelaide che è rimasta in quota per il secondo posto. Terzo il positivo Woody’s Bite davanti alla compagna d’allenamento Media per la quale, almeno a Livorno, il chilometro e mezzo è distanza breve.

Nella TQQ del giorno, abbinata al Premio I Libecciati – Clown di Corsia si è rivisto un Rainmaker in palla e pronto per cercare un posto al sole nella Coppa del Mare. Il portacolori di Daniele Gotti in retta è andato alla caccia di Change Done, passato al comando sulla curva finale, lo ha preso di mira e in pochi tempi di galoppo lo ha superato per andare a vincere molto bene. Alle sue spalle si è scatenata una lotta furibonda tra Brown Shadow e Brienza per la miglior piazza: fotofinish non decifrabile e il giudice d’arrivo ha sancito la parità per il secondo posto. Quarto Regency Buck che nei metri finali ha superato un provato Change Done. La combinazione del Quinté non ha avuto alcun vincitore a livello nazionale.

Premiazione bellissima dopo la disputa del Premio Fattoria Didattica da Gina, alla quale hanno partecipato Sara Morganti e i bambini che hanno realizzato i premi andati a Proprietario, allenatore e fantino. Il successo è arriso alla giovane Well Again che ha chiuso da netta favorita. È andata in testa e lì è rimasta fin sul palo.

Il comitato Strabilianti ha consegnato a Sara Morganti una targa in ricordo di questa serata. La dicitura incisa sulla bella lastra di plexiglass, dove risalta un’immagine dell’atleta a cavallo, recita così:

“A Sara Morganti, donna e atleta strabiliante – La bellezza delle differenze”