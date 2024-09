Home

Eventi

Ippodromo Caprilli: ultima sessione di corse estive, il programma

Eventi

4 Settembre 2024

Ippodromo Caprilli: ultima sessione di corse estive, il programma

Livorno 4 settembre 2024 – Ippodromo Caprilli: ultima sessione di corse estive, il programma

Giovedì 5 settembre alle 21.05 il via all’ultimo convegno di corse della stagione estiva all’ ippodromo “Federico Caprilli” di Livorno.

Cinque le corse in programma, due delle quali riservate ai cavalli di razza Anglo Arabo. In una di queste si rivede Figaro Fio reduce da due vittorie consecutive sulla pista. In questa occasione il suo compito sarà reso più difficile dal peso severo che renderà ai rivali.

Il Premio Marina di Pisa è un handicap per i velocisti di 3 anni e oltre sulla breve distanza dei 1.000 metri. Impressive, dopo la prova di rientro, può tornare alla vittoria anche in queste corse veloci l’esito non è mai scontato.

Cala il sipario sulla pista labronica e nei prossimi giorni conosceremo l’esito del bando di partenariato pubblico privato attraverso il quale sarà affidata la gestione del Caprilli per i prossimi 20 anni.

La prima giornata di corse autunnali sarà comunque sabato 23 novembre.