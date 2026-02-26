Livorno 26 febbraio 2026 Ippodromo Caprilli, via libera alla gestione diretta ma è scontro sui costi. Ferroni: “Gestione sostenibile”. FdI: “Costi troppo alti”

Ippodromo Caprilli, il Consiglio si divide tra rilancio e sostenibilità dei costi

Il futuro dell’Ippodromo Caprilli torna al centro del dibattito politico cittadino. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Livorno, dedicata in gran parte al bilancio, sono state approvate due variazioni proposte dalla Giunta: una riguarda proprio la gestione dell’impianto ippico, l’altra l’adeguamento contrattuale degli stipendi dei dipendenti comunali.

A illustrare il provvedimento è stata l’assessora Ferroni, che ha spiegato come il Comune abbia ricevuto l’accreditamento ministeriale necessario per non perdere le stagioni di corse già assegnate. Questo consentirà all’amministrazione di gestire direttamente l’attività, finanziando la parte corrente in larga misura con il contributo del Ministero.

«Il bilancio è stato adeguato in questo senso – ha sottolineato – finanziando grandissima parte dell’operazione proprio con il contributo ministeriale. Questo naturalmente ci consente di gestire la parte corrente, scorporandola da quella degli investimenti che invece rimarranno a carico della struttura». Per quanto riguarda gli interventi strutturali, il Consiglio ha dato il via libera a un mutuo da 185 mila euro destinato alla manutenzione straordinaria.

L’altra variazione approvata permetterà invece di erogare nel mese di marzo gli adeguamenti contrattuali ai dipendenti comunali.

Ma il confronto più acceso si è concentrato proprio sull’ippodromo. Dura la posizione di Andrea Palumbo di Fratelli d’Italia, che ha annunciato voto contrario «semplicemente per una questione di numeri». Secondo Palumbo, «soltanto per la spesa ordinaria andranno via quest’anno 613 mila euro. Per la manutenzione straordinaria altri 185 mila euro, quindi solo per quest’anno circa 800mila euro di uscite a fronte di appena 52 mila euro di proventi che noi contiamo di incassare dalle corse». Il consigliere ha ricordato anche i 2 milioni e mezzo di euro già spesi per la riqualificazione, sostenendo che il settore delle corse ippiche sarebbe in crisi a livello nazionale e che l’amministrazione dovrebbe pensare a un’alternativa per la struttura nei prossimi tre anni.

Di segno opposto l’intervento del consigliere del Partito Democratico Giacomo Bianchi, esperto del settore ed ex giudice di gara. «L’ippodromo era giusto salvarlo perché è una risorsa per la città di Livorno, per il pubblico, per i cittadini», ha affermato. «Ovviamente non è che noi lo vogliamo salvare per farci solo 17 giornate di corse, sarebbe un assurdo pensare a questo. Vogliamo renderlo alla città e che poi venga utilizzato anche per altre cose, certi convegni, qualunque cosa che possa riguardare la cittadinanza».

Quanto alla sostenibilità economica, Bianchi si è detto fiducioso: «Secondo me assolutamente sostenibile con i soldi che ci dà il ministero e poi può darsi che vengano incrementati anche in corso d’opera». Ha inoltre precisato che parte delle risorse – circa 180 mila euro per la pista e altrettanti destinati al FEA per gli aspetti tecnici – serviranno a garantire il funzionamento dell’impianto, mentre per il Comune resteranno principalmente le spese per l’illuminazione e la manutenzione ordinaria delle strutture.

Il destino dell’Ippodromo Caprilli resta dunque un banco di prova per l’amministrazione: tra chi lo considera un patrimonio pubblico da rilanciare e chi teme che i costi superino i benefici, la partita politica e amministrativa è tutt’altro che chiusa.