2 Dicembre 2023

Livorno 2 dicembre 2023 – Ippodromo chiuso per maltempo, corse annullate

Sistema Cavallo srl comunica che, a seguito dell’allerta meteo come da comunicato emesso nella serata odierna dal Comune di Livorno, non sussistono le condizioni per svolgere la giornata di corse programmata per sabato 2 Dicembre presso l’ippodromo Federico Caprilli di Livorno in sicurezza pertanto; la stessa giornata di corse VIENE ANNULLATA al fine di non recare pregiudizio agli operatori interessati, con contestuale istanza a riprogrammare nel mese di dicembre le competizioni non effettuate per causa di forza maggiore

