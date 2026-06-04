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Ippodromo: debutto per la partnership Comune di Livorno – Società Alfea, al via la prima giornata di corse

Cronaca

4 Giugno 2026

Ippodromo: debutto per la partnership Comune di Livorno – Società Alfea, al via la prima giornata di corse

Livorno 4 giugno 2026 Ippodromo: debutto per la partnership Comune di Livorno – Società Alfea, al via la prima giornata di corse

La giornata inaugurale della stagione 2026 all’ippodromo “Federico Caprilli” prenderà il via venerdì 5 luglio, prima corsa alle ore 20:45 apertura dell’ippodromo alle ore 19:45

Sarà il debutto per la partnership Comune di Livorno – Società Alfea che gestirà l’ippodromo per i prossimi tre mesi. Le premesse sono ottime e il “Caprilli” aspetta il suo pubblico, augurandosi che sia numeroso sin dal debutto della stagione.

I migliori allenatori d’Italia saranno entrambi presenti, i cugini Endo Botti e Stefano Botti, e anche Dario Di Tocco, campione italiano dei fantini negli ultimi due anni, monterà a Livorno.

Programma molto vario con corse riservate ai Purosangue Inglese, ai Purosangue Arabo e agli Anglo Arabo.

Tra le sei corse in programma quella con maggior dotazione è il Premio Apertura, un handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni e oltre sui 1.500 metri. En Plein Air debutta in Italia e in curriculum ha una vittoria francese corredata da diversi piazzamenti. The Best of Me sta attraversando un ottimo periodo di forma e sarà spalleggiato dalla compagna di colori Tutu Star (con peso interessante). Bene in corsa anche Pozzo di Bugia. La sorpresa è Pandion Power perché in questo periodo i cavalli allenati da Devis Grilli stanno andando molto forte.

Prima di questa corsa, la parata in pista di alcuni cavalli e cavalieri del centro equestre I Cavalieri del Pegaso che fanno parte anche del gruppo dei Cavalieri di Santa Giulia.

La 2^ edizione della Coppa Santa Giulia sarà riservata ai Purosangue Arabo e permetterà anche quest’anno di parlare delle attività dell’Associazione del Cammino di Santa Giulia. Altajani VDC è il netto favorito su Hakuna Matata e Goleador.

Si parlerà molto durante l’estate delle realtà cittadine, iniziando questa sera con due corse dedicate a due istituzioni livornesi: Reset Livorno e Le Terme del Corallo Onlus. Dopo le premiazioni ai vincitori, presidenti e consiglieri delle due associazioni ci racconteranno l’importanza delle loro azioni per la valorizzazione del patrimonio artistico livornese.

In chiusura di serata la prova riservata agli Anglo Arabo, il Premio Razza di Vincigliata. Il cavallo da battere è il bisbetico Charly Brown, spesso limitato dal carattere. Ercoli e Cicala le alternative. Incognite i debuttanti.

Per l’accesso all’ippodromo gli operatori ippici possono mostrare agli ingressi le tesserine rilasciate dalla società Alfea per la stagione di corse appena conclusa a San Rossore. (segue)

I PRONOSTICI

1^ corsa: Altajani VDC – Hakuna Matata – Goleador

2^ corsa: Tertre Rouge favorito grazie ai 4 chili di discarico per la monta dell’allievo fantino. Kamala Khan ha corso bene sulla sabbia a Tagliacozzo, Spirit è alla ricerca della prima vittoria in carriera

3^ corsa: Bagliore su tutti anche se L’Incorreggibile potrebbe essere avversario ostico. Meran l’ultima vittoria l’ha ottenuta a Livorno l’estate scorsa, Arcan Drago ha peso leggero e invitante

4^ corsa: The Best of Me – En Plen Air – Pozzo di Bugia

5^ corsa: corsa valida come TRIS nazionale e molto incerta. Brown Shadow una possibile scelta su Timba Reel e Hold On. Rainmaker, vincitore della Coppa del Mare nel 2023, ha perso lo smalto dei giorni migliori mentre Brienza è una sorpresa ma, attenzione, vola sul tracciato labronico

6^ corsa: Charly Brown – Ercoli – Cicala