Home

Politica

Irene Galletti: “I delusi del Pd si stanno mettendo a disposizione del M5S”

Politica

9 Settembre 2022

Irene Galletti: “I delusi del Pd si stanno mettendo a disposizione del M5S”

Firenze 9 settembre 2022 – Irene Galletti: “I delusi del Pd si stanno mettendo a disposizione del M5S”

“L’arrivo del presidente Conte in Toscana è una tappa fondamentale perché suggella quel patto siglato a giugno con la riorganizzazione del Movimento, per ripartire dai territori.

Ogni giorno moltissimi delusi del Pd mi dicono che non si riconoscono nella coalizione di centro sinistra, e si stanno mettendo a disposizione del M5S.

Sarà la prima cosa che dirò al presidente Conte al suo arrivo atteso domani, sabato 10 settembre”

“C’è una Toscana che aspetta una svolta sociale e progressista da tempo: dopo essere stata illusa e delusa da Eugenio Giani e dalla storiella del «voto utile». ll Movimento 5 Stelle è il solo in grado di imprimere questa svolta.

Centrosinistra e centrodestra qui si sono divisi poteri e poltrone fin dal primo giorno, e tutti hanno davanti agli occhi ancora il crollo del Monte dei Paschi di Siena; i miliardi finiti nel buco nero della TAV; le strade e la sanità ridotte allo stremo. Salvo poi scoprire ogni giorno scandali come l’ultimo al Meyer, dove sono in ballo posti di primario duplicati per stipendi a sei cifre”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin