Home

Politica

Irene Galletti (M5S): «Facciamo nostra la proposta del segretario Francese, nessun porto toscano deve essere complice di traffici di armi verso Israele»

Politica

20 Settembre 2025

Irene Galletti (M5S): «Facciamo nostra la proposta del segretario Francese, nessun porto toscano deve essere complice di traffici di armi verso Israele»

Livorno 20 settembre 2025 Irene Galletti (M5S): «Facciamo nostra la proposta del segretario Francese, nessun porto toscano deve essere complice di traffici di armi verso Israele»

Irene Galletti, capogruppo M5S in consiglio regionale raccoglie e rilancia con convinzione la proposta avanzata dal segretario generale della Cgil provincia di Livorno Gianfranco Francese, rivolgendo un appello chiaro alla comunità portuale: non si permetta l’attracco né la partenza di navi che trasportano armi destinate al governo israeliano. La Toscana non può e non deve diventare complice di un conflitto che ogni giorno provoca nuove vittime innocenti nella Striscia di Gaza».

Galletti sottolinea come sia la mobilitazione dal basso che l’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni siano fondamentali: «Il rispetto dei diritti umani e della legalità internazionale viene prima di ogni interesse economico. Non possiamo restare in silenzio né girarci dall’altra parte. È necessario che le istituzioni, insieme alle autorità portuali, si facciano garanti di una posizione chiara: niente porti per le armi».