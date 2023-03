Home

30 Marzo 2023

Irene Strati e Marco Ghezzani sono i nuovi componenti della segreteria Nidil-Cgil provincia di Livorno

Livorno, 30 marzo 2023

Irene Strati e Marco Ghezzani sono i nuovi componenti della segreteria Nidil-Cgil provincia di Livorno, la categoria che tutela i diritti dei lavoratori somministrati e atipici.

La proposta di inserire Strati e Ghezzani in segreteria, avanzata dal segretario generale Filippo Bellandi – è stata approvata a larga maggioranza dall’assemblea generale Nidil-Cgil riunitasi ieri a Livorno presso la sede Cgil di via G. Ciardi.

Bellandi, confermato alla guida del Nidil-Cgil livornese nel corso del congresso di categoria tenutosi a fine 2022, ha sottolineato la serietà e la grande passione dimostrata in questi anni da Strati e Ghezzani: “Irene e Marco sapranno dare un contributo significativo alla categoria. Auguro loro un buon lavoro”. Bellandi – che del Nidil-Cgil è anche il coordinatore regionale – ha poi aggiunto: “Ci attendono sfide dure e importanti, ma non ci tireremo affatto indietro: ci impegneremo ancora di più per cercare di tutelare al meglio i diritti dei lavoratori precari”

