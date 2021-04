Home

Provincia

Isole

Elba

Iron Cross Tour Triathlon Elba: bis per Chano e Mairhofer

Elba

25 Aprile 2021

Iron Cross Tour Triathlon Elba: bis per Chano e Mairhofer

Livorno 25 aprile 2021

Capoliveri porta evidentemente bene a Maxim Chano e Sandra Mairhofer, che hanno bissato la vittoria nella prima tappa all’Iron Cross Tour Triathlon dell’Elba.

La prova, che si concluderà mercoledì e che costituisce la più importante gara a tappe nella disciplina del Triathlon Mtb, ha visto la campionessa mondiale di Winter Triathlon confermarsi la regina dell’isola toscana e ora ci si chiede se manterrà fede ai suoi propositi di prendere parte solo a due prove o tirerà dritto verso il titolo assoluto.

La campionessa della Granbike Triathlon ha chiuso la sua seconda fatica a Capoliveri Lido (750 metri di nuoto, 15 km di Mtb e 5 di corsa a piedi) in 1h16’02”, facendo ancora la differenza nel nuoto per poi incrementare nelle altre due discipline.

Il podio non cambia rispetto al sabato, con l’ex iridata Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon) seconda a 1’32” e Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) terza a 2’54” e chiaramente questa è anche la situazione della classifica generale.

Bis consecutivo anche per il francese Maxim Chano (Sai Frecce Bianche) che questa volta ha inflitto distacchi ancor più severi agli avversari ponendo un’ipoteca pesante sulla conquista del trofeo. Il transalpino, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h06’48”, ha lasciato sfogare Federico Spinazzé (Silca Ultralite) nel nuoto per poi involarsi in Mtb, mentre da dietro proprio la padronanza del mezzo consentiva una grande rimonta a Filippo Barazzuol (Granbike Triathlon) che andava a prendersi la piazza d’onore a 2 minuti esatti. Terzo Spinazzé, a 2’45”.

Ancora una volta la Spartacus Events ha perfettamente gestito l’evento, dove gli arrivati sono stati 81, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Capoliveri e dei tanti sponsor che stanno supportando la manifestazione. Lunedì terza frazione, ci si sposta a Barbarossa (Porto Azzurro) con le stesse distanze della gara domenicale. Il via alle ore 11:30.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin