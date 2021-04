Home

Iron Cross Tour Triathlon Elba, la cronaca della quarta tappa

28 Aprile 2021

Barazzuol e Spinazzé, sfida per il podio all’Elba

L’Iron Cross Tour Triathlon Mtb si avvia alla conclusione, manca una sola tappa ma già è tempo di bilanci, per una manifestazione confermatasi un riferimento puro per la multidisciplina, l’unico vero grande evento in più giorni. Un evento che ha dimostrato come anche all’Elba, dove molti eventi sportivi sono stati rinviati o annullati nelle scorse settimane, si possa fare sport di alto livello in assoluta sicurezza e anche su più giornate, richiamando grande attenzione.

A una giornata dalla fine Maxin Chano e Eleonora Peroncini hanno ormai più di un’ipoteca sulla vittoria finale, anche la quarta tappa è passata in archivio sotto il loro segno. A Lacona il transalpino della Sai Frecce Bianche ha ripetuto il copione dei giorni precedenti, facendo il vuoto sin dalla frazione di nuoto, ma alle sue spalle qualcosa di nuovo è successo. Filippo Barazzuol (Granbike) in Mtb ha fatto il suo solito grande recupero, ma nella frazione di corsa a piedi ha pagato dazio, cedendo a Federico Spinazzé (Silca Ultralite) col quale aveva cambiato praticamente insieme. Spinazzé è stato capace di realizzare il miglior parziale sui 6 km e ha chiuso a 1’18” da Chano, primo in 1h08’40”, mentre Barazzuol è giunto terzo a 1’49”. La lotta per la seconda piazza è quindi infuocata, nella classifica generale un solo punto è rimasto a quest’ultimo nei confronti del rivale, l’ultima prova sarà quindi un autentico spareggio.

Fra le donne seconda vittoria parziale per l’ex iridata della specialità Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon), che come suo costume ha fatto la differenza in Mtb. 1h20’45” il suo tempo finale, con alle sue spalle la coppia della Sai Frecce Bianche con Marta Menditto a 2’41” e Martina Stanchi a 7’44”.

Per l’ultima tappa si torna a Capoliveri, per la precisione alla spiaggia di Naregno dove alle 11:30 verrà dato il via per la prima frazione di 750 metri a nuoto, poi 16 km in Mtb per 582 metri di dislivello comprendenti la scalata del Monte Calamita, infine la Calamita Run, prova di corsa a piedi di 4 km. Alla fine premiazioni alle 14:00 per chiudere un’esperienza che rimarrà nella memoria di tanti.

